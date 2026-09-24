Rodri em campo pelo Barcelona - AFP

Rodri em campo pelo BarcelonaAFP

Publicado 24/09/2026 09:30 | Atualizado 24/09/2026 09:32

Em pouco tempo como jogador do Barcelona, o meia Rodri, de 30 anos, demonstrou estar encantado com o futebol de Raphinha , seu companheiro de elenco. Eleito o craque da Copa do Mundo, o jogador afirmou que o brasileiro deveria concorrer a prêmio "Bola de Ouro", da France Football.

"Pedri e Raphinha deveriam estar indicados à Bola de Ouro sem nenhuma dúvida. Pedri é um dos melhores jogadores do mundo, e Raphinha é o jogador que mais me surpreendeu", disse em participação no programa "El Partidazo", da rádio espanhola "COPE".

Rodri conquistou o prêmio "Bola de Ouro", em 2024, superando o atacante Vini Jr na ocasião, em uma decisão que gerou polêmica e revolta entre os brasileiros e também entre os torcedores do Real Madrid.

O começo de temporada de Raphinha pelo Barcelona tem sido impressionante. O atacante entrou em campo em oito jogos e anotou 14 gols, além de três assistências. Para viés de comparação, na temporada passada, o brasileiro fez 33 jogos, balançou as redes em 21 oportunidades e deu sete assistências.

Rodri não opinou sobre quem deve ser eleito o melhor jogador do mundo pela "France Football", mas reforçou que acredita que seja justo que um espanhol receba. O meia foi um dos destaques da equipe que se sagrou bicampeã mundial ao vencer a Copa do Mundo de 2022.

Reforço do Barcelona para a atual temporada, Rodrio junho de 2030. A operação junto ao Manchester City acabou sendo finalizada em 75 milhões de euros (cerca de R$ 453 milhões).

Estrela da seleção da Espanha, Rodri foi campeão da Eurocopa de 2024 e da Copa do Mundo de 2026. Além disso, foi campeão da Liga dos Campeões em 2023 pelo Manchester City e vencedor da Bola de Ouro em 2024, pela France Football, além de melhor atleta da Copa de 2026.

Revelado pelo Villareal, Rodri, de 30 anos, o meia teve uma passagem pelo Atlético de Madrid antes de chegar ao Manchester City. No clube inglês, o espanhol marcou época, atuando por sete temporadas e sendo um dos principais destaques da "Era Pep Guardiola".