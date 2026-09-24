Rodri em campo pelo BarcelonaAFP
Rodri diz que Raphinha merecia indicação ao 'Bola de Ouro': 'Surpresa'
Jogador, de 30 anos, exaltou o brasileiro, que vive excelente momento no Barcelona com 14 gols em oito partidas na temporada
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Destaque do Flu, Hulk vive melhor sequência desde fevereiro de 2025
Atacante, de 40 anos, anotou seis gols e deu três assistências nas últimas oito partidas do clube das Laranjeiras no ano
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Zagueiro, de 32 anos, é referência em novo ciclo da seleção brasileira; jogador do PSG deverá ser titular nesta sexta-feira (25)
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Baltimore Ravens e Dallas Cowboys se enfrentam no próximo domingo (27), às 17h (de Brasília), no Maracanã, em jogo inédito na cidade
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