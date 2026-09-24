Flamengo, Fluminense e Vasco têm coleção para a NFL no Rio; veja fotos

A NFL faz o primeiro jogo da história no Rio , neste domingo (27), com o confronto entre Baltimore Ravens e Dallas Cowboys, no Maracanã, a partir das 17h25 (de Brasília). E Flamengo, Fluminense e Vasco aproveitaram o evento inédito na cidade para lançar coleções especiais relacionadas à liga nacional de futebol americano.

São produtos diversos, desde camisas inspiradas nas utilizadas nas partidas, casacos, bonés, camisetas, entre outros.Os clubes cariocas também fizeram uma parceria com a NFL, cuja loja oficial no Maracanã também teráprodutos rubro-negros, tricolores e vascaínos.

A cidade do Rio também está mais com cara da NFL, devido a algumas ativações para divulgar o evento: balão de ar quente temático sobre a Lagoa Rodrigo de Freitas, uma escultura gigante de uma camisa de futebol americano na Praia de Copacabana e uma bola da NFL de grandes dimensões na Praia de Botafogo.

O público também poderá visitar a Super Bowl Gallery, no Shopping Leblon, enquanto a NFL Rio Run será realizada no Parque Garota de Ipanema. Lojas da liga americana também venderão produtos no Pão de Açúcar e aeroportos Santos Dumont e Galeão.

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