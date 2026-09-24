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Flamengo, Fluminense e Vasco têm coleção para a NFL no Rio; veja fotos
Esporte

Flamengo, Fluminense e Vasco têm coleção para a NFL no Rio; veja fotos

Primeira partida de futebol americano no Rio movimenta clubes e a própria cidade com várias ativações durante esta semana

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Hugo Perruso
Coleção divulgada nesta quarta-feira (23) faz alusão a times cariocas e à Turma da Mônica
Coleção de produtos do Flamengo inspirados na NFL
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A NFL faz o primeiro jogo da história no Rio, neste domingo (27), com o confronto entre Baltimore Ravens e Dallas Cowboys, no Maracanã, a partir das 17h25 (de Brasília). E Flamengo, Fluminense e Vasco aproveitaram o evento inédito na cidade para lançar coleções especiais relacionadas à liga nacional de futebol americano.
São produtos diversos, desde camisas inspiradas nas utilizadas nas partidas, casacos, bonés, camisetas, entre outros.Os clubes cariocas também fizeram uma parceria com a NFL, cuja loja oficial no Maracanã também teráprodutos rubro-negros, tricolores e vascaínos.
Leia mais: Diretor da NFL diz que liga 'chegou ao Brasil para ficar'
A relação do futebol carioca com o esporte tradicional estadunidense também ficará mais próxima nesta sexta-feira. Afinal, o Dallas Cowboys vai treinar no CT do Flamengo, no Ninho do Urubu, enquanto o Baltimore Ravens, no do Botafogo, o CT Espaço Lonier.
A cidade do Rio também está mais com cara da NFL, devido a algumas ativações para divulgar o evento: balão de ar quente temático sobre a Lagoa Rodrigo de Freitas, uma escultura gigante de uma camisa de futebol americano na Praia de Copacabana e uma bola da NFL de grandes dimensões na Praia de Botafogo.
O público também poderá visitar a Super Bowl Gallery, no Shopping Leblon, enquanto a NFL Rio Run será realizada no Parque Garota de Ipanema. Lojas da liga americana também venderão produtos no Pão de Açúcar e aeroportos Santos Dumont e Galeão.
 
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