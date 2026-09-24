Gramado do Maracanã recebe fios sintéticos - Reprodução de vídeo

Gramado do Maracanã recebe fios sintéticosReprodução de vídeo

Publicado 24/09/2026 16:28

procedimento para implementar fios sintéticos na grama. O gramado do Maracanã, motivo de muitas críticas recentemente , recebeu um tratamento especial antes da primeira partida na história da NFL no Rio. O perfil das redes sociais do estádio divulgou o

Apesar de acontecer na semana do confronto entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, marcado para domingo (27), às 17h25, esse trabalho também visa à sequência da temporada. O foco principal é ajudar a melhorar as condições para os jogos de Flamengo e Fluminense.



Hoje, o gramado do Maracanã está recebendo a aplicação de fibra sintética com a utilização da GrassMaster Stitch Machine.



O procedimento, realizado como reforço estrutural para o gramado, consiste em uma sobrecostura, aumentando a resistência e a segurança do campo. pic.twitter.com/N9ZR6cHpd8 — Maracanã (@maracana) September 24, 2026

O objetivo é reforçar a estrutura do campo, através de uma sobrecostura, o que dá mais resistência e a segurança para evitar deterioração do local.

Para o procedimento no gramado do Maracanã, a gestão utilizou uma máquina GrassMaster Stitch Machine, que é um equipamento controlado por computador e guiado a laser. Ele injeta fibras de polipropileno de alto desempenho, o que deixa o piso híbrido, com a grama natural entrelaçando-se com o material sintético.

ogadores das duas franquias veem com cautela as notícias sobre o assunto.

A condição do campo gera preocupação da liga nacional de futebol americano, enquanto jas notícias sobre o assunto.

Gramado do Maracanã com cara de NFL



Em meio a um trabalho de manutenção para tentar melhorar as condições ruins do campo, o Maracanã também já ganhou cara de um estádio de futebol americano. As linhas que marcam as jardas já estão traçadas, assim como a marca do Dallas Cowmboys, mandante da partida.



A decoração da NFL Rio Game também já aparece em vários setores, inclusive na entrada.



Tempo de manutenção até jogos de Flamengo e Fluminense



Depois do confronto da NFL entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, o Maracanã só voltará a receber uma partida em 8 de outubro: Fluminense x Coritiba. Até lá, haverá uma força-tarefa de manutenção da gestão Fla-Flu para que o gramado retorne em boas condições e possa aguentar a próxima maratona de jogos.



o tempo melhore e facilite o trabalho de manutenção, já que o

A expectativa é que, já que o período chuvoso foi um dos motivos apontados pelo CEO do Maracanã , Fred Nantes, para o mau estado recente.

No planejamento da gestão, também está programada uma troca do tipo da grama para 2027. Com isso, o estádio vai passar a utilizar a "Celebration Hydrid", que é considerada mais moderna e mais resistente do que a utilizada atualmente, a "Bermuda Celebration".