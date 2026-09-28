Emprestado peloBotafogoao Real Oviedo, da Espanha, Chris Ramos rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito no último domingo (27). O atacante se machucou no mesmo lance em que balançou a rede na vitória por 2 a 0 sobre o Sporting Gijón, em jogo válido pela sétima rodada da segunda divisão do Campeonato Espanhol.
Apesar de abrir o placar, o centroavante levou a pior ao se chocar com o goleiro adversário e precisou ser substituído logo no começo do primeiro tempo. Ele nem conseguiu comemorar, já que percebeu que havia se lesionado. Naquele momento, colocou as mãos na cabeça e deitou no campo.
Agora, iniciará o processo de recuperação e ficará afastado dos gramados por um bom tempo.
Chris Ramos está emprestado ao Real Oviedo até meados do ano que vem. O clube espanhol tem a opção de adquiri-lo por 4 milhões de euros (aproximadamente R$ 23 milhões).
Chris Ramos chegou ao Botafogo em meados do ano passado por empréstimo junto ao Cádiz, da Espanha. No entanto, não conseguiu se firmar, sofreu com um problema muscular e recebeu poucas oportunidades. Mesmo assim, bateu as metas estipuladas no contrato e o Glorioso precisou comprá-lo. A transação girou em torno de 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 21 milhões).
Ao todo, o atacante somou cinco gols e uma assistência em 21 jogos pelo Alvinegro. Ele tem vínculo com o clube carioca até dezembro de 2028.
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