Chris Ramos em ação durante treino do Real Oviedo - Reprodução / X @RealOviedo

Chris Ramos em ação durante treino do Real OviedoReprodução / X @RealOviedo

Publicado 28/09/2026 10:53 | Atualizado 28/09/2026 10:56

Emprestado pelo Botafogo ao Real Oviedo, da Espanha , Chris Ramos rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito no último domingo (27). O atacante se machucou no mesmo lance em que balançou a rede na vitória por 2 a 0 sobre o Sporting Gijón, em jogo válido pela sétima rodada da segunda divisão do Campeonato Espanhol.

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Apesar de abrir o placar, o centroavante levou a pior ao se chocar com o goleiro adversário e precisou ser substituído logo no começo do primeiro tempo. Ele nem conseguiu comemorar, já que percebeu que havia se lesionado. Naquele momento, colocou as mãos na cabeça e deitou no campo.



Agora, iniciará o processo de recuperação e ficará afastado dos gramados por um bom tempo.



Chris Ramos está emprestado ao Real Oviedo até meados do ano que vem. O clube espanhol tem a opção de adquiri-lo por 4 milhões de euros (aproximadamente R$ 23 milhões). Apesar de abrir o placar, o centroavante levou a pior ao se chocar com o goleiro adversário e precisou ser substituído logo no começo do primeiro tempo. Ele nem conseguiu comemorar, já que percebeu que havia se lesionado. Naquele momento, colocou as mãos na cabeça e deitou no campo.Agora, iniciará o processo de recuperação e ficará afastado dos gramados por um bom tempo.Chris Ramos está emprestado ao Real Oviedo até meados do ano que vem. O clube espanhol tem a opção de adquiri-lo por 4 milhões de euros (aproximadamente R$ 23 milhões).

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A passagem pelo Botafogo

Chris Ramos chegou ao Botafogo em meados do ano passado por empréstimo junto ao Cádiz, da Espanha. No entanto, não conseguiu se firmar, sofreu com um problema muscular e recebeu poucas oportunidades. Mesmo assim, bateu as metas estipuladas no contrato e o Glorioso precisou comprá-lo. A transação girou em torno de 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 21 milhões).



Ao todo, o atacante somou cinco gols e uma assistência em 21 jogos pelo Alvinegro. Ele tem vínculo com o clube carioca até dezembro de 2028.

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O comunicado do Real Oviedo

“O jogador do Real Oviedo, Chris Ramos, que saiu de campo lesionado ontem após marcar o primeiro gol, passou por exames médicos que confirmaram a gravidade da lesão.



Chris Ramos sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior no joelho direito. Sua recuperação será acompanhada.



*Esta informação foi fornecida com o consentimento expresso do jogador de futebol.”