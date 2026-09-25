Presidente do Botafogo Social, João Paulo Magalhães, tem relação próxima com novo investidor da SAF, Gabriel de AlbaReprodução de Instagram
Entenda como aumento das ações acelera a venda da SAF do Botafogo
Com mais capital social, Glorioso espera reduzir participação da Eagle para poder, enfim, finalizar acordo com a GDA Luma
Como foi a votação da Assembleia Geral Extraordinária
O que disse o Botafogo sobre a votação
Botafogo anuncia nova diretora de operações da SAF
Em nota, Alvinegro destacou trajetória da executiva Flávia Merheb, que tem passagens por empresas como Siemens e Amil Saúde
Textor vê 'roubo' em mudança na SAF do Botafogo: 'Nunca vai acontecer'
Empresário estadunidense detonou o aumento de capital social do clube, definido por Assembleia Geral Extraordinária nesta quinta-feira (24)
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Recuperado, Matheus Martins volta a treinar com o grupo no Botafogo
Ponta vinha tratando incômodo no músculo posterior da coxa e ainda não foi relacionado desde a transferência frustrada para o futebol russo
Edenilson sofre lesão na coxa e desfalca o Botafogo
Volante se contundiu na derrota para o Mirassol e deve retornar aos gramados apenas entre as rodadas 33 e 34 do Campeonato Brasileiro
CEO do Grêmio é suspenso após chamar Botafogo de 'time de picaretas'
Dirigente gaúcho atacou o Alvinegro por conta de um gol anulado no último minuto, após ser derrotado por 3 a 2, pelo Campeonato Brasileiro
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