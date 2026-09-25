John Textor, comprador da SAF do Botafogo em 2022 - Vitor Silva / Botafogo

John Textor, comprador da SAF do Botafogo em 2022Vitor Silva / Botafogo

Publicado 25/09/2026 16:49 | Atualizado 25/09/2026 16:49

Empresário estadunidense e comprador da SAF do Botafogo em 2022, John Textor não ficou calado perante o aumento do capital social do clube , decretado nesta quinta-feira (24) por meio de Assembleia Geral Extraordinária. Indignado, o investidor tratou a decisão como um "roubo" e cravou que, "se a regra da lei importa no Brasil", a mudança não pode acontecer. Além disso, ele voltou a se dizer dono de 90% das ações do clube.

"Se a regra da lei importa no Brasil, este roubo nunca vai acontecer. Se o Botafogo Social, ou os Botafoguenses, esperam algum dia ser respeitados novamente no mercado de capitais, isso nunca vai acontecer", iniciou Textor, em publicação na rede social X.

A principal mudança promovida pela Assembleia foi a quebra do contrato com a Eagle Football Holdings Bidco, grupo de investimentos que era dono das ações da SAF do Botafogo, cujo controle foi retomado por Textor na última quinta-feira (17) . Com a determinação, o percentual da Eagle foi dissolvido. Agora, 51% pertence ao Botafogo Social — quadro associativo do clube — e os outros 49% serão postos à venda por preço simbólico.

Para Textor, a dissolução do vínculo entre o Glorioso e a Eagle vai contra a lei brasileira e principalmente os termos do acordo de investimento com o clube, firmado em março de 2022. Com base nisso, o empresário afirmou ainda ser dono da porcentagem adquirida anteriormente.

"Eu ainda sou o dono de 90% das ações, já que todos os termos essenciais do nosso acordo de investimento foram cumpridos... e nós entregamos o melhor ano do Botafogo em 120 anos, muito mais que o prometido. Eu espero que este capítulo vergonhoso da história do nosso clube acabe logo, e ele volte a disputar títulos", completou o investidor.