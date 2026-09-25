Flávia Merheb está no Botafogo há quatro anos - Divulgação / Botafogo

Flávia Merheb está no Botafogo há quatro anosDivulgação / Botafogo

Publicado 25/09/2026 17:59

O Botafogo anunciou, nesta sexta-feira (25), a executiva Flávia Merheb como nova diretora de operações da SAF . Em comunicado divulgado nas redes sociais, o Alvinegro destacou a trajetória da empresária e explicou que ela será responsável pelas áreas de Operação de Jogo, Infraestrutura, Tecnologia e Suprimentos, com foco na integração das áreas, eficiência operacional e melhoria contínua dos processos.

"Com mais de 25 anos de experiência em empresas de grande relevância no mercado, como Siemens e Amil Saúde, e quatro anos de trajetória no Botafogo, Flávia construiu sua carreira nas áreas de Suprimentos, Administração, Gestão de Contratos e Operações, com forte atuação em eficiência, governança e otimização de custos. No clube, ampliou sua atuação para a gestão de hospitalidade e operações, liderando projetos estratégicos e equipes multidisciplinares", aponta a nota.

Flávia, que está há quatro anos no Glorioso, destacou como o novo cargo é uma responsabilidade e, ao mesmo tempo, uma "enorme satisfação". "Ao longo desses quatro anos, tive a oportunidade de conhecer profundamente a operação do Clube e construir, ao lado de diferentes equipes, projetos importantes. Agora, temos a oportunidade de avançar ainda mais na integração das áreas, na eficiência dos processos e na busca contínua por melhorias", disse.

Aumento de capital aprovado

A SAF do Botafogo aprovou o aumento de capital social em Assembleia Geral Extraordinária na noite desta quinta-feira (24). A medida abriu caminho para o clube assumiu quase a totalidade das ações e deixar a Eagle com uma participação muito pequena. O movimento é um passo decisivo para sacramentar a venda à GDA Luma.

Essa mudança, entretanto, ainda depende dos próximos dias, pois serão emitidas 200 milhões de novas ações ordinárias de Classe B da SAF, que custarão R$ 0,01 cada e gerarão R$ 2 milhões.

Agora, os dois sócios terão 30 dias para comprar as ações que entraram à venda. Por ter 51% da sociedade, após manobra baseada em quebra de contrato de sua antiga parceria, o Botafogo terá de comprar a mesma porcentagem, com investimento de R$ 102 milhões.

Textor se manifesta sobre aumento de capital

O empresário John Textor, ex-dono da SAF do Botafogo, contestou o aumento do capital social do clube e tratou a decisão como um "roubo" . "Se a regra da lei importa no Brasil, este roubo nunca vai acontecer. Se o Botafogo Social, ou os botafoguenses, esperam algum dia ser respeitados novamente no mercado de capitais, isso nunca vai acontecer", escreveu em publicação na rede social X.

"Eu ainda sou o dono de 90% das ações, já que todos os termos essenciais do nosso acordo de investimento foram cumpridos. E nós entregamos o melhor ano do Botafogo em 120 anos, muito mais que o prometido. Eu espero que este capítulo vergonhoso da história do nosso clube acabe logo, e ele volte a disputar títulos", concluiu.