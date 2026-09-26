Lédio Carmona é comentarista do SporTV - Reprodução/SporTV

Lédio Carmona é comentarista do SporTVReprodução/SporTV

Publicado 26/09/2026 13:42 | Atualizado 26/09/2026 13:43

O comentarista renomado do Sportv, Lédio Carmona comentou sobre as alterações que o novo treinador do Botafogo, Tite , deve fazer na equipe durante a parada de 15 dias da Data Fifa. Em sua opinião, a prioridade deveria ser ajeitar o ataque do time.

"Acho que ele tem que resolver a questão do ataque principalmente. O Botafogo tem poucos atacantes que fazem gol, fazem poucos gols. Muita gente com jejum e isso aí joga pressão", disse o comentarista.

Também aproveitou para elogiar a qualidade do elenco alvinegro, reforçando que os grandes problemas do clube para conseguir ter boas atuações seria falta de organização e de preparação física.

"O meio-campo eu acho que tem bons jogadores, mas ele precisa achar uma forma desse meio-campo jogar e marcar melhor. O Botafogo é um time muito espaçado. E a defesa precisa tentar recuperar fisicamente alguns jogadores que são muito bons, têm muita moral, têm muito poder de liderança, mas não estão bem fisicamente, como Alex Telles", indagou Lédio com tom crítico sobre a estrutura atual do esquema tático.

Por fim, o comunicador aproveitou para projetar o primeiro jogo da volta do Glorioso após a Data Fifa: "Enfim, em 15 dias eu acho que o Tite vai conseguir fazer uma boa mágica. A questão é que o jogo é muito difícil. É contra o Vasco, está embalado, primeiro jogo do Botafogo pós-data Fifa. É no sintético, uma vantagem para o Botafogo. Mas não vai ser fácil. O Botafogo não está desesperado. Ele vai poder jogar com um pouco mais de calma, com um pouco mais de tranquilidade jogando a pressão para o Vasco", afirmou com uma visão muito otimista sobre o futuro trabalho de Tite.

Sobre o novo comandante

Tite não estava treinando nenhum time desde que, em março deste ano, deixou o Cruzeiro. Com passagem curta, o comandante foi demitido depois de quatro meses. Apesar disso, foi campeão mineiro pela clube celeste.

O último trabalho do treinador de 65 anos antes disso havia sido a frente do Flamengo, durante 11 meses e terminando no final de 2024. Pelo rival, ele também chegou a conquistar um campeonato estadual, em 2024.

As melhores temporadas da carreira de Tite aconteceram nas temporadas de 2011 e 2012, enquanto treinava o Corinthians. Por lá ele conquistou o Brasileiro, a Libertadores e o Mundial de Clubes. Depois, o técnico voltou ao Timão em 2015, sendo campeão nacional novamente. O trabalho no clube paulista fez Tite chegar à seleção brasileira.

O técnico dirigiu a equipe pentacampeã de 2016 até 2022. E mesmo com um aproveitamento de 80%, Tite só conseguiu um título: a Copa América de 2019. Em Copas do Mundo, ele levou a Seleção para as quartas de finais, em duas oportunidades, sendo eliminado por Bélgica e Croácia.