Alex Telles compareceu ao jogo da liga americana no Maracanã - Reprodução / Instagram

Alex Telles compareceu ao jogo da liga americana no MaracanãReprodução / Instagram

Publicado 27/09/2026 16:45

Um dos principais jogadores do Botafogo, o lateral-esquerdo Alex Telles, de 33 anos, está no Maracanã. O capitão alvinegro compareceu para torcer pelo Baltimore Ravens, franquia que treinou no CT Lonier, durante a última semana.

"Com certeza, a gente sempre dá sorte. Eles foram lá treinar no nosso CT, foram muito bem recebidos. Ficamos muito felizes de conhecê-los, eles se sentiram muito à vontade, gostaram muito do lugar. Hoje, com certeza, os Ravens vão ganhar", afirmou o veterano.

Alex Telles confessou que não tem um grande entendimento sobre a NFL. O lateral-esquerdo do Botafogo acompanha a a liga norte-americana de basquete.

"Acompanho sim. Confesso que sou mais da NBA, mas já vi alguns jogos, algumas séries sobre alguns atletas. Tudo que é do esporte que a gente gosta, a gente gosta de acompanhar, estou aqui muito entusiasmado. Vai ser diferente, estou animado, é a primeira vez que vou assistir ao vivo mesmo do estádio, antes só vi pela televisão, vai ser com certeza uma experiência nova", disse.

O Rio de Janeiro está recebendo neste domingo (27) o seu primeiro evento da NFL em sua história. Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, equipes da liga de futebol americano, vão se enfrentar no Maracanã, às 17h25 (de Brasília).

No próximo domingo (27), a abertura dos portões do estádio iniciou às 13h25. A força-tarefa conta com cerca de 900 agentes de oito secretarias e órgãos municipais, atuando nos serviços de trânsito, transportes, saúde, limpeza e ordem urbana, e quase 600 policiais militares, civis e bombeiros.

A National Football League (NFL) anunciou um compromisso de cinco anos para realizar pelo menos três jogos da temporada regular do campeonato de futebol americano na cidade do Rio de Janeiro, durante a vigência do contrato, a partir de 2026. A NFL prioriza a expansão global e leva seus jogos internacionais para novas cidades ao redor do mundo. Com mais de 36 milhões de fãs da NFL no Brasil, a liga retornará ao país na próxima temporada tendo como palco o tradicional estádio do Maracanã. O evento também terá apresentações dos artistas Ricky Martin e Pedro Sampaio no show do intervalo.