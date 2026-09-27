Alex Telles compareceu ao jogo da liga americana no MaracanãReprodução / Instagram
Alex Telles comparece ao Maracanã para torcer pelo Baltimore Ravens
Lateral, de 33 anos, admitiu que não tem grande conhecimento sobre as regras da NFL; CT do Botafogo foi utilizado para treinos de franquia
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