Von Miller defende o Dallas Cowboys - AFP

Von Miller defende o Dallas CowboysAFP

Publicado 26/09/2026 20:20 | Atualizado 26/09/2026 20:27

Considerado por muitos como o maior palco do futebol mundial, o Maracanã também causa impacto nos atletas da NFL. Von Miller, de 37 anos, eleito MVP do Super Bowl em 2016, falou sobre a expectativa de jogar no Rio de Janeiro e no "Maior do Mundo".

"É uma oportunidade para crescermos nosso jogo. Sempre é legal, sempre é positivo. Você quer vir, ganhar. Quando há grandes expectativas é assim, seja no Texas, seja no Brasil. Sei que (o Maracanã) é um estádio lendário. O futebol americano já me levou a muitos lugares, já me deu muitas oportunidades, e essa aqui é mais uma delas, em mais um estádio incrível", afirmou o jogador do Dallas Cowboys em entrevista ao "GE".

O atleta, de 37 anos, falou sobre o contato com os torcedores brasileiros, elogiou os seus companheiros da franquia do Texas, e exaltou a culinária do nosso país.

"Temos um grande time, com fãs incríveis aqui no Brasil, haverá uma atmosfera incrível no domingo. A comida também é maravilhosa, eu sou um apaixonado por comida. Então estar aqui só tem coisas positivas", disse o jogador.

O Rio de Janeiro irá receber no próximo domingo (27) o seu primeiro evento da NFL em sua história. Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, equipes da liga de futebol americano, vão se enfrentar no Maracanã, às 17h25 (de Brasília). A cidade tem recebido diversos eventos para aquecimento para o grande duelo.



No próximo domingo (27), a abertura dos portões do estádio está prevista para 13h25. A força-tarefa contará com cerca de 900 agentes de oito secretarias e órgãos municipais, atuando nos serviços de trânsito, transportes, saúde, limpeza e ordem urbana, e quase 600 policiais militares, civis e bombeiros.

A National Football League (NFL) anunciou um compromisso de cinco anos para realizar pelo menos três jogos da temporada regular do campeonato de futebol americano na cidade do Rio de Janeiro, durante a vigência do contrato, a partir de 2026. A NFL prioriza a expansão global e leva seus jogos internacionais para novas cidades ao redor do mundo. Com mais de 36 milhões de fãs da NFL no Brasil, a liga retornará ao país na próxima temporada tendo como palco o tradicional estádio do Maracanã. O evento também terá apresentações dos artistas Ricky Martin e Pedro Sampaio no show do intervalo.