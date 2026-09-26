Maracanã recebe evento da NFL - AFP

Maracanã recebe evento da NFLAFP

Publicado 26/09/2026 15:40 | Atualizado 26/09/2026 15:47

A partida entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, a primeira da NFL disputada no Rio, será neste domingo (27), às 17h25, no Maracanã . No entanto, antes da bola oval ser chutada para dar início ao confronto, torcedores das duas franquias terão a oportunidade de se reunir em diferentes pontos da cidade, já em clima de "esquenta" para o duelo histórico. Confira, a seguir, alguns dos principais locais de reunião dos fãs do futebol americano neste fim de semana.

O principal ponto de encontro da torcida do Baltimore Ravens será no Brewteco Tijuca, neste sábado (26), às 19h. O espaço fica localizado na Avenida Maracanã, 782, e receberá o encontro "Ravens in Rio", que foi divulgado no site oficial da franquia e contará com a distribuição de brindes.

No dia da partida, os torcedores também poderão se encontrar no Bar do Bode Cheiroso, na Avenida General Canabarro, 218, a minutos do Maracanã, para fazer um pré-jogo. O encontro será realizado pelas páginas Casa do Corvo e Ravens Flock.

Já para os apoiadores dos Dallas Cowboys, os encontros no sábado (26) serão concentrados em Ipanema: um deles ocorrerá no Mad Brew, na Rua Vinícius de Moraes, 120, que receberá o Blue Party Rio Game, às 15h. Já o outro acontecerá no Boteco Belmonte, na Avenida Vieira Souto, 236, às 17h.

O "esquenta" para os torcedores dos Cowboys será no Bar dos Esportes, na Rua Professor Eurico Rabelo, 105, marcado para começar às 11h, conforme o 'ge'.

Confira detalhes da partida

Será o primeiro jogo da história da liga de futebol americano no Rio de Janeiro. Com dois estilos distintos, as franquias tem o ataque como principal característica e prometem um jogo agitado.

Baltimore Ravens e Dallas Cowboys venceram na estreia, mas perderam na segunda rodada e têm uma vitória e uma derrota antes do primeiro jogo da temporada regular da liga. Fora dos playoffs na última temporada, ambas franquias tentam virar a página e buscam fortalecer o trabalho em torno dos quarterbacks Lamar Jackson e Dak Prescott.