Maracanã recebe evento da NFLAFP

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Gabriel Salotti
A partida entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, a primeira da NFL disputada no Rio, será neste domingo (27), às 17h25, no Maracanã. No entanto, antes da bola oval ser chutada para dar início ao confronto, torcedores das duas franquias terão a oportunidade de se reunir em diferentes pontos da cidade, já em clima de "esquenta" para o duelo histórico. Confira, a seguir, alguns dos principais locais de reunião dos fãs do futebol americano neste fim de semana.
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O principal ponto de encontro da torcida do Baltimore Ravens será no Brewteco Tijuca, neste sábado (26), às 19h. O espaço fica localizado na Avenida Maracanã, 782, e receberá o encontro "Ravens in Rio", que foi divulgado no site oficial da franquia e contará com a distribuição de brindes.
No dia da partida, os torcedores também poderão se encontrar no Bar do Bode Cheiroso, na Avenida General Canabarro, 218, a minutos do Maracanã, para fazer um pré-jogo. O encontro será realizado pelas páginas Casa do Corvo e Ravens Flock.
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Já para os apoiadores dos Dallas Cowboys, os encontros no sábado (26) serão concentrados em Ipanema: um deles ocorrerá no Mad Brew, na Rua Vinícius de Moraes, 120, que receberá o Blue Party Rio Game, às 15h. Já o outro acontecerá no Boteco Belmonte, na Avenida Vieira Souto, 236, às 17h.
O "esquenta" para os torcedores dos Cowboys será no Bar dos Esportes, na Rua Professor Eurico Rabelo, 105, marcado para começar às 11h, conforme o 'ge'.

Confira detalhes da partida

Será o primeiro jogo da história da liga de futebol americano no Rio de Janeiro. Com dois estilos distintos, as franquias tem o ataque como principal característica e prometem um jogo agitado.
Baltimore Ravens e Dallas Cowboys venceram na estreia, mas perderam na segunda rodada e têm uma vitória e uma derrota antes do primeiro jogo da temporada regular da liga. Fora dos playoffs na última temporada, ambas franquias tentam virar a página e buscam fortalecer o trabalho em torno dos quarterbacks Lamar Jackson e Dak Prescott.