Jorge Jesus em ação no duelo entre Portugal e País de Gales, pela Liga das Nações - Patricia de Melo Moreira / AFP

Jorge Jesus em ação no duelo entre Portugal e País de Gales, pela Liga das NaçõesPatricia de Melo Moreira / AFP

Publicado 26/09/2026 14:18

treinador Jorge Jesus foi questionado, durante coletiva de imprensa da seleção portuguesa, sobre sua opinião a respeito da redução do limite de estrangeiros no futebol brasileiro. Além disso, aproveitou para reforçar a importância dos campeonatos estaduais para os jovens brasileiros, mostrando-se contrário à extinção dessas competições.

"É muito interessante, pensando em todas as equipes que eu tenho treinado ultimamente (...) Qual é a minha ideia em relação a redução ou não dos jogadores estrangeiros em casa país. Não é o fato de agora no Brasil reduzir de 9 para 5, não é por ai que vai mudar o nível do futebol brasileiro", afirmou de forma categórica o ex-treinador do Flamengo.

No intuito de explicar sua linha de pensamento, Jesus utilizou o exemplo da Liga Portuguesa: "Eu dou sempre o exemplo de Portugal, que é um dos países que melhor forma jogadores, inclusive ao redor da Europa e lá em Portugal se o treinador quiser pode por 11 estrangeiros, e mesmo assim nós temos sempre grandes jogadores", aproveitando para exaltar os atletas formados em sua terra natal.

Por fim, o comandante da seleção portuguesa disse qual a base do problema, em sua opinião.

"O problema é a formação, qualidade da formação, é a calendarização. O Brasil tem uma boa calendarização e não sabe. Espero que não acabem com os estaduais, porque isso é um dos segredos do crescimento do jogador brasileiro", disse o técnico, reforçando a importância dos campeonatos estaduais para a formação dos jogadores brasileiros.

Experiência no futebol brasileiro

Jorge Jesus teve apenas uma passagem pelo futebol brasileiro, mas deixou sua marca. O português treinou a equipe do Flamengo por pouco mais de um ano, chegando em meados de 2019 e deixando o clube no ano seguinte.