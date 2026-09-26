Cristo Redentor fez homenagem a NFL - NFL International

Cristo Redentor fez homenagem a NFLNFL International

Publicado 26/09/2026 21:54

O Rio de Janeiro vive o clima de NFL . Diversos pontos da cidade refletem a chegada da liga, agora presente no mais emblemático cartão postal carioca: o monumento ao Cristo Redentor recebeu uma projeção especial na noite deste sábado, dia 26 de setembro, mostrando ao mundo o NFL Rio Game 2026. A exibição contou com uma camisa com diferentes mensagens de exaltação e agradecimento à cidade.

Dallas Cowboys e Baltimore Ravens entram em campo no Maracanã às 17h25 (horário de Brasília) deste domingo, dia 27 de setembro. Durante o jogo, das 18h às 20h, o monumento ao Cristo Redentor também ficará iluminado em verde e amarelo pelo NFL Rio Game 2026.

"O Cristo Redentor mais uma vez está presente nos grandes eventos da cidade. E essa ação se integra a tantas outras parcerias do Núcleo Esporte e Fé do Santuário Cristo Redentor, com a certeza que o esporte é uma fundamental ferramenta de integração e desenvolvimento para a construção de uma cultura de respeito e solidariedade", destacou o reitor do Santuário Cristo Redentor, Padre Omar.

No próximo domingo (27), a abertura dos portões do estádio está prevista para 13h25. A força-tarefa contará com cerca de 900 agentes de oito secretarias e órgãos municipais, atuando nos serviços de trânsito, transportes, saúde, limpeza e ordem urbana, e quase 600 policiais militares, civis e bombeiros.

A National Football League (NFL) anunciou um compromisso de cinco anos para realizar pelo menos três jogos da temporada regular do campeonato de futebol americano na cidade do Rio de Janeiro, durante a vigência do contrato, a partir de 2026. A NFL prioriza a expansão global e leva seus jogos internacionais para novas cidades ao redor do mundo. Com mais de 36 milhões de fãs da NFL no Brasil, a liga retornará ao país na próxima temporada tendo como palco o tradicional estádio do Maracanã. O evento também terá apresentações dos artistas Ricky Martin e Pedro Sampaio no show do intervalo.