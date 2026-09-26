São Paulo derrotou o Corinthians por 2 a 1Divulgação / Corinthians
O São Paulo não conseguiu ajustar a marcação, continuou dando espaço em seu campo de defesa e acabou punido. Em jogada pela direita, Vic Albuquerque fez um levantamento preciso na pequena área. Gabi Zanotti cabeceou com estilo, mandou a bola no canto e fez a fiel torcida explodir: 1 a 0 aos nove minutos.
Acostumado a controlar seus jogos com a posse de bola, as visitantes demoraram um pouco a entender a estratégia corintiana de apostar em uma transição rápida com Gabi Zanotti sendo referência nas ações ofensivas. No entanto, no momento em que teve tranquilidade o futebol das soberanas apareceu.
Acionada pela Aline Milene, Duda Serrana penetrou pelo lado direito do ataque e chegou à linha de fundo com liberdade para cruzar. Oportunista, Giovana Crivelari se antecipou à marcação e bateu de primeira para empatar o Majestoso aos 20 minutos, dando uma nova dinâmica à decisão.
O duelo passou a ser controlado pela equipe tricolor. Mais eficiente nas roubadas de bola no meio-campo, as visitantes esfriaram a pressão corintiana e ditaram o ritmo do confronto. Apostando nas infiltrações, o São Paulo explorou os espaços entre as zagueiras corintianas e teve a bola do jogo para virar a partida.
Isa Guimarães entrou livre pela direita na grande área e ficou à frente da goleira Nicole. No momento de definir, entretanto, ela pegou mal na bola, o chute saiu cruzado, e o São Paulo desperdiçou a chance de ficar à frente no placar.
O início da etapa complementar teve um histórico parecido com o primeiro tempo, com o Corinthians em cima e o São Paulo acuado. Com Jhonson na vaga de Gabi Zanotti, que foi para o intervalo reclamando de dores na perna, as brabas fizeram do jogo aéreo seu principal trunfo para buscar logo um segundo gol na partida
Porém, foi o São Paulo que quase balançou a rede em lance impressionante. Nicole rebateu para frente um chute de meia distância de Karla Alves, mas se recuperou e evitou o gol ao encarar a chegada da meia-atacante Aline Milene.
Com o passar do tempo, o jogo foi ficando mais estudado, mas um erro na saída de bola do Corinthians acabou definindo o confronto. Duda Miranda foi pressionada e deu um presente para o ataque adversário. Isa Guimarães foi acionada em velocidade, teve tranquilidade para esperar a saída de Nicole e tocou no canto para fazer 2 a 1.
A partir daí, o jogo ganhou ainda mais contornos dramáticos. O São Paulo se fechou na defesa, aguentou a pressão corintiana e viveu de contra-ataques até o apito final que decretou a vitória na casa dos corintianos.
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