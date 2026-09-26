Chape recebeu um buquê com 71 floresDivulgação / Chapecoense
A delegação também visitou o Estádio Atanasio Girardot, palco do amistoso entre Chapecoense e Atlético Nacional neste sábado. Antes do jogo, o elenco acompanhou o clássico entre Atlético Nacional e Millonarios, pelo Campeonato Colombiano, que terminou empatado em 1 a 1.
Nas arquibancadas, Neto, um dos sobreviventes da tragédia, foi aplaudido pelos torcedores presentes ao estádio.
TRAGÉDIA COMPLETA DEZ ANOS
No dia 29 de novembro de 2016, o avião que levava a delegação da Chapecoense para Medellín caiu nas proximidades da cidade colombiana. A equipe viajaria para enfrentar o Atlético Nacional no primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana.
A aeronave da LaMia transportava 77 pessoas e ficou sem combustível antes de chegar ao aeroporto. O acidente deixou 71 mortos e apenas seis sobreviventes.
A tragédia comoveu o mundo do futebol. Clubes, jogadores e torcedores de diferentes países prestaram homenagens às vítimas. Em Chapecó, milhares de pessoas lotaram a Arena Condá para a despedida.
O Atlético Nacional teve papel importante nas homenagens. Adversário da Chapecoense na decisão que nunca aconteceu, o clube colombiano abriu as portas do Atanasio Girardot para uma vigília na noite em que a partida seria disputada.
Agora, uma década depois, Chapecoense e Atlético Nacional voltam a se encontrar em Medellín.
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