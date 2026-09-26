Mbappé foi substituído após sentir dores no joelho esquerdo - Foto: AFP

Mbappé foi substituído após sentir dores no joelho esquerdoFoto: AFP

Publicado 26/09/2026 17:20

O capitão da seleção da França, Kylian Mbappé, substituído por lesão na vitória sobre a Turquia por 1 a 0 na Liga das Nações da Uefa, sofreu uma "hiperextensão do joelho esquerdo", confirmou ,neste sábado (26), o Real Madrid.

O breve comunicado, o clube merengue descarta uma lesão grave e não informou um tempo estimado de afastamento, mas a imprensa espanhola indicou que o jogador deve ficar fora de ação, no máximo, por um período entre dez e 15 dias.

Mbappé foi o autor do único gol na vitória francesa por 1 a 0 fora de casa sobre a Turquia, mas se lesionou justamente na hora da finalização.

Ele até tentou continuar na partida, mas logo depois foi substituído por Desiré Doué, com apenas 9 minutos na segunda etapa.

Depois do jogo, o novo técnico da França, Zinedine Zidane, já havia feito um primeiro diagnóstico em declarações à imprensa, falando em "hiperextensão do joelho".

"Após os exames realizados hoje [sábado] pelo departamento médico do Real Madrid, foi diagnosticada uma hiperextensão da cápsula posterior do joelho esquerdo", informou o clube espanhol em nota.

Quais jogos ele perde?

Zidane já havia adiantado que Mbappé deixaria a concentração seleção francesa, ficando de fora das outras três partidas da equipe nesta data Fifa.

A França vai visitar a Bélgica na próxima segunda-feira (28) e, em seguida, fará dois jogos em casa, contra a Itália, no dia 2 de outubro e novamente contra a Bélgica dias depois, no Stade de France.

Além disso, há possilidade do craque francês desfalcar o Real Madrid em pelo menos dois jogos da volta, sendo esses contra o Villareal, no dia 10 de outubro pelo Campeonato Espanhol e contra a Roma, no dia 14 do mesmo mês, pela Champions League.