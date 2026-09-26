Sedes dos Jogos Olímpicos de Verão de 2036, 2030 e 2044 ainda serão definidas - Fabrice Coffrini / AFP

Sedes dos Jogos Olímpicos de Verão de 2036, 2030 e 2044 ainda serão definidasFabrice Coffrini / AFP

Publicado 26/09/2026 11:59





A disputa também contava com a candidatura conjunta da região de Colônia/Reno-Ruhr. A escolha foi divulgada em evento realizado em Baden-Baden, que teve a participação do presidente alemão Frank-Walter Steinmeier, responsável pelo anúncio.



Quem explicou a decisão foi o ministro-presidente da Baviera, Markus Soeder. "Estamos pensando em toda a Alemanha". "A candidatura de Colônia tornou as coisas muito difíceis para nós e bastante tensas até o final".



"Quero que trabalhemos em conjunto para trazer os Jogos para a Alemanha. É uma oportunidade para algo histórico e queremos dar tudo de nós para nos apresentarmos como um país unido, de norte a sul e de leste a oeste". Neste sábado (26), a Confederação Alemã de Esportes Olímpicos (DOSB) anunciou Munique como candidata do país para sediar os Jogos Olímpicos de Verão em 2036, 2040 ou 2044. A escolha da cidade ocorre dois dias após a desistência da capital Berlim, anunciada pelo prefeito local no meio da semana.A disputa também contava com a candidatura conjunta da região de Colônia/Reno-Ruhr. A escolha foi divulgada em evento realizado em Baden-Baden, que teve a participação do presidente alemão Frank-Walter Steinmeier, responsável pelo anúncio.Quem explicou a decisão foi o ministro-presidente da Baviera, Markus Soeder. "Estamos pensando em toda a Alemanha". "A candidatura de Colônia tornou as coisas muito difíceis para nós e bastante tensas até o final"."Quero que trabalhemos em conjunto para trazer os Jogos para a Alemanha. É uma oportunidade para algo histórico e queremos dar tudo de nós para nos apresentarmos como um país unido, de norte a sul e de leste a oeste".