Ramon Dino em ação na madrugada deste sábado (26) - Divulgação / Mr. Olympia

Ramon Dino em ação na madrugada deste sábado (26)Divulgação / Mr. Olympia

Publicado 26/09/2026 10:06

fisiculturista Ramon Dino terminou a disputa da Classic Physique do Mr. Olympia 2026 em terceiro lugar e não conseguiu conquistar o bicampeonato, após levantar o troféu da competição no ano passado. O britânico Niall Darwen ficou na primeira colocação, enquanto o alemão Mike Sommerfeld fechou o pódio na segunda posição, em competição realizada em Las Vegas, Estados Unidos, na madrugada deste sábado (26).

Ramon era considerado um dos principais favoritos para faturar o prêmio, mas fez uma apresentação abaixo do esperado, sem músculos tão inchados. O acreano teve destaque no primeiro grupo de comparações, mas falhou na execução de algumas poses. Depois, na final, o brasileiro não teve tanto destaque e ficou na lateral o tempo todo, sem mudar de lugar, com Niall e Mike dividindo o protagonismo do palco.

Essa foi a sexta participação consecutiva do fisiculturista na Classic Physique do Mr. Olimpia terminando entre os cinco primeiros colocados da categoria. Ele chegou a ser vice-campeão em 2022 e 2023, quando perdeu os torneios para Chris Bumstead, o CBum, considerado uma lenda da modalidade e hexacampeão consecutivo do torneio, entre 2019 e 2024. Depois, levantou a taça pela primeira vez em 2025.

Dino se manifesta

O fisiculturista brasileiro se manifestou nas redes sociais após a competição. "Primeiramente, obrigado a Deus por tudo. Obrigado à minha família, à minha equipe, aos meus patrocinadores e a cada pessoa que acredita em mim e acompanha essa caminhada", escreveu.

"A gente se entrega, abre mão de muita coisa e sobe naquele palco buscando o melhor resultado. Hoje foi top 3. Não era o que buscávamos, mas assumimos a responsabilidade. A vida não é uma linha reta. Existem altos e baixos e eu acredito que cada fase tem um propósito", seguiu.

Então, Ramon afirmou que agora, é necessário "corrigir o que precisa ser corrigido". "Se tivéssemos vencido, o trabalho continuaria. E agora também vai continuar. Ano que vem estaremos de volta, com uma nova versão. A caminhada continua, família", afirmou.

Brasil com títulos no Mr. Olympia

Apesar da derrota de Dino, o Brasil conquistou dois títulos na primeira noite de disputas do Mr. Olympia. Na categoria Women's Physique, Natalia Abraham Coelho teve sua terceira conquista, enquanto Eduarda Bezerra sagrou-se bicampeã da Wellness.