Pedrinho é presidente do Vasco - Dikran Sahagian / Vasco

Pedrinho é presidente do VascoDikran Sahagian / Vasco

Publicado 26/09/2026 08:40

O Vasco encaminhou oficialmente a proposta da Almirante Participações S/A , empresa de Marcos Lamacchia que venceu o leilão para compra da SAF, aos conselhos do clube. O presidente Pedrinho solicitou a convocação de uma nova sessão extraordinária do Conselho Deliberativo para o dia 6 de outubro, com o objetivo de dar os próximos passos no processo de concretizar a venda, segundo o 'ge'.

Pedrinho também propôs uma reforma estatutária para que o Cruz-Maltino se adeque à proposta de Lamacchia. A operação vencedora prevê que a Almirante Participações detenha 90% do capital social e votante da Vasco SAF, além de uma participação mínima de 10% para o clube associativo, número menor que os 20% atualmente exigidos no Estatuto Social do Vasco.

Além do mandatário, os presidentes do Conselho Deliberativo, do Conselho de Beneméritos, do Conselho Fiscal e da Assembleia Geral também receberam a documentação detalhada sobre a proposta vencedora do leilão judicial.

A Almirante Participações S/A foi colocada no edital como "stalking horse bidder". Ou seja, a empresa tinha prioridade de fazer uma primeira oferta, além da preferência de igualar qualquer outra proposta. Com isso, Marcos Lamacchia tem o caminho livre para se tornar o novo dono da SAF do Vasco. A oferta gira em torno de R$ 3 bilhões e prevê um aporte de R$ 500 milhões no futebol.

Marcos Lamacchia era o favorito (e também único) na disputa pela compra da SAF do Vasco. No início do mês, o empresário já havia feito um empréstimo DIP de R$ 150 milhões. O Cruz-Maltino utilizou R$ 65 milhões do montante para pagar premiações ao elenco e quitar parcelas da Recuperação Judicial. Não há previsão para os outros R$ 85 milhões serem depositados.

Entenda os próximos passos

Agora, o Conselho Deliberativo irá analisar o contrato e as documentações. Depois, uma reunião será convocada pelo presidente João Riche para que os termos sejam aprovados. Caso isso aconteça, a operação seguirá à Assembleia Geral do Vasco, quando os sócios estatutários votarão para aprovar ou rejeitar a proposta em votação única.