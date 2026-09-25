Estádio São Januário - João Alexandre Borges / Agência O Dia

Estádio São JanuárioJoão Alexandre Borges / Agência O Dia

Publicado 25/09/2026 17:20

Diante das recentes recusas do consórcio formado por Flamengo e Fluminense, que administra o Maracanã, o presidente do Vasco , Pedrinho, afirmou nesta sexta-feira (25) que tentará mandar os próximos jogos como mandante em São Januário. A intenção inclui partidas de risco, como o clássico com o Flamengo, além da semifinal da Sul-Americana.

"Eu jogo em São Januário todos os jogos que são considerados de risco. Vasco contra Santos, Cruzeiro, Corinthians... A polícia garante segurança para o festa de 1 milhão de pessoas no réveillon. Como não garante a segurança de 1.500, 2 mil pessoas? E garante para todos os outros jogos, menos para Fluminense e Vasco", disse Pedrinho.

"Então, já falando sobre Vasco e Flamengo, eu não peço para jogar no Maracanã, eu tenho contrato. Ele (Flamengo) tem cláusulas no contrato para negar, e eu respeito. E não vou ficar dependente. Eu quero que Vasco x Flamengo seja em São Januário, não quero me deslocar. Não estou pedindo nada demais, porque fazemos jogos iguais ou até piores lá. Temos toda a ajuda do BEPE", completou.

A utilização do Maracanã em alguns jogos é uma batalha que o Vasco tem travado neste ano com o consórcio do estádio, que é administrado por Flamengo e Fluminense. O Cruz-Maltino teve seu desejo negado na partida das quartas de final da Copa do Brasil contra o Vitória.



No ano passado, o clube de São Januário conseguiu utilizar o Maracanã como palco da final da Copa do Brasil contra o Corinthians. Na ocasião, o Cruz-Maltino acabou sendo derrotado por 2 a 1 e ficou com o vice-campeonato.

Vasco x Boca Juniors

Pedrinho também afirmou o desejo de que o jogo de volta da Sul-Americana seja realizado em São Januário. No entanto, devido à restrição da Conmebol, o Cruz-Maltino não pode mandar a partida no estádio. A entidade exige uma capacidade mínima de 30 mil lugares para os estádios que sediam partidas nesta fase, mas o local comporta apenas cerca de 20 mil. Com isso, o presidente revelou que buscará alternativas para conseguir realizar o confronto em casa.



"Vou tentar aumentar o espaço de visitante em São Januário. Tenho uma boa relação com o Riquelme. Vamos tentar dar todo o suporte para o torcedor do Boca em São Januário. Caso não aconteça, vou tentar o Maracanã, porque temos contrato. Se não for possível, peço que o presidente da Conmebol tenha um pouco de flexibilidade e autorize que eu jogue em São Januário", disse Pedrinho.



"A minha preferência sempre foi São Januário, mas temos que respeitar o regulamento da Conmebol. A gente sabe que existem alguns critérios técnicos para que o jogo aconteça. A gente não atendia por questão de tamanho do estádio, espaço para o visitante... Enviamos um ofício para o consórcio do Maracanã e demos 48 horas para resposta. Termina hoje. Ainda não tivemos resposta, talvez depois dessa entrevista. Se não enviarem resposta, é um sinal claro de que não querem liberar", completou.



O Vasco inicia a disputa contra o Boca Juniors no dia 13 de outubro, às 21h30 (de Brasília), na Bombonera, em Buenos Aires. Já a partida de volta será realizada no dia 20, no mesmo horário. Em caso de empate nos dois jogos, o duelo será decidido nos pênaltis.

*Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino sob supervisão de Pedro Logato