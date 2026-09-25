Vasco vive bom momento na temporada - Matheus Lima / Vasco

Vasco vive bom momento na temporadaMatheus Lima / Vasco

Publicado 25/09/2026 15:27

Vasco e do Palmeiras, notificou ambos sobre uma possível rescisão contratual, diante da iminente assinatura de uma medida provisória que visa proibir casa de apostas digitais no Brasil. Há expectativas de que a medida seja assinada ainda nesta sexta-feira (25), pelo Governo Federal. A Sportingbet, patrocinadora master oficial doe do Palmeiras, notificou ambos sobre uma possível rescisão contratual, diante da iminente assinatura de uma medida provisória que visa proibir casa de apostas digitais no Brasil. Há expectativas de que a medida seja assinada ainda nesta sexta-feira (25), pelo Governo Federal.

A própria empresa chegou a assinar um manifesto da Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL) e do Instituto Brasileiro de Jogo Responsável (IBJL). Outras grandes patrocinadoras do futebol brasileiro, como a Betano, patrocinadora do Flamengo, Superbet, patrocinadora do Fluminense e Esportes da Sorte, patrocinadora do Corinthians, também assinaram. Veja a nota abaixo:

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De acordo com o "Estadão", a Sportingbet julga como inevitável o fim das parcerias diante da proibição concreta das casas de apostas em território nacional. Porém, a empresa segue acompanhando às discussões a cerca da MP (Medida Provisória) e já projeta as futuras medidas a serem tomadas.

Hoje, o rompimento do contrato significaria uma redução de pelo menos R$ 40 milhões de reais no faturamento anual do Vasco. Enquanto no caso do Palmeiras, a perda seria maior ainda. Atualmente, o Alviverde recebe R$ 100 milhões fixos e mais R$ 70 milhões possíveis em caso de cumprimento de metas.

Declaração do presidente

O atual presidente do Brasil e candidato à reeleição, Luis Inácio Lula da Silva declarou na última quinta-feira (24), durante um comício em Maceió (AL) que espera acabar com as "bets", e inclusive classificou todo o tipo de aposta como uma doença.

A MP deve sair nesta sexta-feira (25) e vai proibir todo e qualquer tipo de aposta on-line. Além disso, também será anunciado medidas contra o endividamento de famílias por conta de apostas.

Grande parte dos clubes do Brasil já se demonstraram contrários à medida, que é considerada um baque imenso no planejamento financeiro de todas as equipes com patrocinadores do ramo.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza