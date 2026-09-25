Vasco vive bom momento na temporadaMatheus Lima / Vasco

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João André Pombo
A Sportingbet, patrocinadora master oficial do Vasco e do Palmeiras, notificou ambos sobre uma possível rescisão contratual, diante da iminente assinatura de uma medida provisória que visa proibir casa de apostas digitais no Brasil. Há expectativas de que a medida seja assinada ainda nesta sexta-feira (25), pelo Governo Federal.
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A própria empresa chegou a assinar um manifesto da Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL) e do Instituto Brasileiro de Jogo Responsável (IBJL). Outras grandes patrocinadoras do futebol brasileiro, como a Betano, patrocinadora do Flamengo, Superbet, patrocinadora do Fluminense e Esportes da Sorte, patrocinadora do Corinthians, também assinaram. Veja a nota abaixo:
 
 
 
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De acordo com o "Estadão", a Sportingbet julga como inevitável o fim das parcerias diante da proibição concreta das casas de apostas em território nacional. Porém, a empresa segue acompanhando às discussões a cerca da MP (Medida Provisória) e já projeta as futuras medidas a serem tomadas.
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Hoje, o rompimento do contrato significaria uma redução de pelo menos R$ 40 milhões de reais no faturamento anual do Vasco. Enquanto no caso do Palmeiras, a perda seria maior ainda. Atualmente, o Alviverde recebe R$ 100 milhões fixos e mais R$ 70 milhões possíveis em caso de cumprimento de metas.

Declaração do presidente

O atual presidente do Brasil e candidato à reeleição, Luis Inácio Lula da Silva declarou na última quinta-feira (24), durante um comício em Maceió (AL) que espera acabar com as "bets", e inclusive classificou todo o tipo de aposta como uma doença.
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A MP deve sair nesta sexta-feira (25) e vai proibir todo e qualquer tipo de aposta on-line. Além disso, também será anunciado medidas contra o endividamento de famílias por conta de apostas.
Grande parte dos clubes do Brasil já se demonstraram contrários à medida, que é considerada um baque imenso no planejamento financeiro de todas as equipes com patrocinadores do ramo.
*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza