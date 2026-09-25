Marcos Lamacchia, principal interessado na compra da SAF do Vasco - Reprodução / LinkedIn

Marcos Lamacchia, principal interessado na compra da SAF do VascoReprodução / LinkedIn

Publicado 25/09/2026 20:08

O Ocupa Palestra, que reúne conselheiros de oposição à presidente do Palmeiras, Leila Pereira, divulgou comunicado na tarde desta sexta-feira (25), em que pede a saída de José Roberto Lamacchia — marido da empresária e pai do potencial comprador do Vasco, Marcos Lamacchia — do Conselho Deliberativo do clube.

"É indispensável separar os negócios privados de dirigentes dos cargos ocupados temporariamente na administração do Palmeiras, preservando a imagem institucional da nossa associação. As empresas da mandatária não podem, sob qualquer hipótese, financiar ou favorecer nossos rivais diretos em campo", afirma o Ocupa Palestra.

No comunicado, a oposição fez uma lista de exigências, entre as quais a principal é a saída voluntária de Lamacchia, reeleito conselheiro do Palmeiras em fevereiro de 2025, com 176 votos.

Para fundamentar a cobrança, o conjunto cita o artigo 33, inciso XIII, do estatuto do Palmeiras, que prevê que "é infração proceder contra os interesses do clube, tornando incompatível a condição de avalista ou financiador de uma equipe rival com o exercício de mandato no CD".

Eles também querem proteção institucional e exigem a interrupção de benefícios diretos ou indiretos "do ecossistema da presidente a equipes adversárias", como o uso da aeronave da presidente Leila Pereira, que caracteriza, na visão do grupo, "evidente e indissociável benefício direto a um adversário".

Lamacchia também é avalista na operação financeira que envolve a compra da SAF do Vasco pelo seu filho, o empresário Marcos Lamacchia.

A operação está sob escrutínio da Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (Anresf), que apura se o fato de Marcos Lamacchia ser enteado de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, caracteriza conflito de interesses. Palmeiras e Vasco serão rivais nas semifinais da Copa do Brasil em novembro.