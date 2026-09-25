Marcos Lamacchia no gramado antes do confronto contra o Cruzeiro, em São JanuárioReprodução / Premiere

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Rodrigo Souza
O empresário Marcos Lamacchia venceu o leilão da SAF do Vasco. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro homologou, nesta sexta-feira (25), a proposta da Almirante Participações S/A, empresa liderada pelo filho de José Lamacchia, dono da Crefisa, e enteado de Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Ele era o único interessado na compra das ações.
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A Almirante Participações S/A foi colocada no edital como "stalking horse bidder". Ou seja, a empresa tinha prioridade de fazer uma primeira oferta, além da preferência de igualar qualquer outra proposta. Com isso, Marcos Lamacchia tem o caminho livre para se tornar o novo dono da SAF do Vasco. A oferta gira em torno de R$ 3 bilhões e prevê um aporte de R$ 500 milhões no futebol.
A venda da SAF do Vasco precisará ter aprovação do Conselho Deliberativo e, depois, passar pela Assembleia Geral Extraordinária. Além disso, há uma investigação em andamento na Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol para avaliar possível conflito de interesses na negociação. Se houver aprovação da Anresf e dos conselheiros e sócios do Vasco, o negócio poderá ser considerado feito.
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A Almirante Participações S/A depositou nesta semana o valor de R$ 27 milhões, referente a dois anos do pagamento da Recuperação Judicial, para dar segmento às garantias exigidas pelo edital. O motivo é o vencimento alguns créditos da RJ durante o processo de venda da SAF. Com isso, o Vasco ficaria resguardado quanto à segurança trabalhista.
Marcos Lamacchia era o favorito (e também único) na disputa pela compra da SAF do Vasco. No início do mês, o empresário já havia feito um empréstimo DIP de R$ 150 milhões. O Cruz-Maltino utilizou R$ 65 milhões do montante para pagar premiações ao elenco e quitar parcelas da Recuperação Judicial. Não há previsão para os outros R$ 85 milhões serem depositados.
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Marcos Lamacchia no gramado antes do confronto contra o Cruzeiro, em São Januário
O empresário Marcos Lamacchia foi o único concorrente do leilão de venda da SAF do Cruzmaltino
Marcos Lamacchia foi o único participante do leilão de compra