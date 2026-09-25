São Januário poderá receber semifinal da Sul-Americana - Dikran Sahagian / Vasco

São Januário poderá receber semifinal da Sul-AmericanaDikran Sahagian / Vasco

Publicado 25/09/2026 14:43

A partida de volta entre Vasco e Boca Juniors, válida pela semifinal da Sul-Americana, poderá acontecer em São Januário . Com a negativa de Flamengo e Fluminense de liberar o Maracanã, o Cruz-Maltino estuda a possibilidade de utilizar o estádio, mesmo que ele não tenha capacidade para mais de 30 mil pessoas. Porém, seria necessário um aval da Conmebol.

Neste estágio das competições sul-americanas, a entidade máxima do futebol do continente tem como metodologia só permitir estádios com uma capacidade superior a de São Januário, porém, a situação poderá ser avaliada. O Boca Juniors já teria dado o aval para que a partida aconteça na Colina.

A utilização do Maracanã em alguns jogos é uma batalha que o Vasco tem travado neste ano com o Consórcio do estádio, que é administrado por Flamengo e Fluminense. O Cruz-Maltino teve seu desejo negado na partida das quartas de final da Copa do Brasil contra o Vitória.

Na semifinal da Copa do Brasil, o Vasco já anunciou que utilizará São Januário, ao invés do Maracanã. Em relação à Sul-Americana, o Cruz-Maltino ainda alimenta o desejo de utilizar o "Maior do Mundo", mas ainda avalia se irá entrar em uma batalha judicial. Em relação a Sul-Americana, o Vasco conta com o apoio da Conmebol para tentar viabilizar o estádio para a partida contra o Boca Juniors.

No ano passado, o clube de São Januário conseguiu utilizar o Maracanã como palco da final da Copa do Brasil contra o Corinthians. Na ocasião, o Cruz-Maltino acabou sendo derrotado por 2 a 1 e ficou com o vice-campeonato.

Conflito antigo

Nas últimas semanas, o Vasco entrou com uma petição na Justiça do Rio, em um processo movido desde 2023 contra o Flamengo e no qual o Fluminense entrou como interessado. Nessa ação, o Cruz-Maltino rebateu uma acusação do Rubro-Negro, de que um jogo do clube de São Januário contra o Palmeiras naquele ano tinha deixado o gramado "repleto de buracos".

O Vasco apontou que no mesmo ano, em abril, Flamengo e Fluminense realizaram nove partidas no Maracanã. O clube de São Januário desqualificou um relatório apresentado pelo Rubro-Negro de uma empresa especializada e ainda trouxe decisões judiciais anteriores que também desconsideraram o documento.