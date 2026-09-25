Confira peças da parceria entre Vasco, Approve e NFL - Reprodução / Instagram @vascodagama

Confira peças da parceria entre Vasco, Approve e NFLReprodução / Instagram @vascodagama

Publicado 25/09/2026 18:27

A colaboração entre Vasco, NFL e a marca brasileira Approve, para o lançamento de uma coleção de roupas inspiradas no futebol americano , chamou atenção dos torcedores na última semana. No entanto, os produtos da collab não poderão ser comercializados no Maracanã durante o NFL Rio Game . A proibição foi pedido de Luiz Eduardo Baptista, o Bap, presidente do Flamengo, segundo o jornalista Lucas Pedrosa.

Diversas ativações publicitárias com foco na coleção estavam previstas para este domingo (27), dia da partida. O planejamento da Approve previa a venda de camisas e outros produtos nos próprios corredores do Maraca e até a reprodução de um comercial no telão, voltado especificamente para a collab.

Porém, depois do pedido do presidente Bap, a marca de roupas comunicou ao Cruz-Maltino que foi proibida de comercializar os itens e fazer qualquer menção direta à colaboração no local do evento. Dessa forma, as peças de roupa que seriam vendidas no Maracanã foram redirecionadas para a loja da NFL, no Leblon.

Saiba mais sobre a collab

A colaboração entre Vasco, NFL e Approve, lançada na última semana, elaborou quatro peças de roupa principais. Duas delas são reproduções das "jerseys" de futebol americano com a adição da Cruz de Malta; uma é roxo lilás, enquanto a outra é preta com a faixa diagonal característica do uniforme vascaíno. A terceira é uma regata preta com os escudos do Vasco e da NFL. Por fim, a quarta é uma camiseta, também preta, com estampa em alusão ao almirante, símbolo e mascote da equipe carioca. Veja fotos da coleção:

fotogaleria

O que é o NFL Rio Game?

O NFL Rio Game será a partida de abertura da temporada do futebol americano. A liga dos Estados Unidos escolheu o Maracanã e o Rio de Janeiro como palcos para o início do novo ciclo, que será marcado pelo duelo entre Baltimore Ravens e Dallas Cowboys. As equipes se enfrentarão neste domingo (27), às 17h25 (de Brasília).