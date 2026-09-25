Dak Prescott é o astro do Dallas Cowboys - Sam Hodde / AFP

Dak Prescott é o astro do Dallas CowboysSam Hodde / AFP

Publicado 25/09/2026 07:00

Após dois anos, Dallas Cowboys e Baltimore Ravens voltam a se enfrentar neste domingo (27), às 17h25 (de Brasília), no Maracanã, pela terceira semana da temporada regular da NFL . Será o primeiro jogo da história da liga de futebol americano no Rio de Janeiro. Com dois estilos distintos, as franquias tem o ataque como principal característica e prometem um jogo agitado.

Baltimore Ravens e Dallas Cowboys venceram na estreia, mas perderam na segunda rodada e têm uma vitória e uma derrota antes do primeiro jogo da temporada regular da liga. Fora dos playoffs na última temporada, ambas franquias tentam virar a página e buscam fortalecer o trabalho em torno dos quarterbacks Lamar Jackson e Dak Prescott.

Baltimore Ravens muda técnico e aposta em Lamar Jackson

Em 2025, os Ravens terminaram com campanha de 8 vitórias e 9 derrotas e ficaram fora dos playoffs. Foi apenas a segunda vez em oito temporadas que a franquia não alcançou a pós-temporada. Em 2026, a franquia trouxe o técnico Jesse Minter para o lugar de John Harbaugh. Duas vezes MVP da NFL, o quarterback Lamar Jackson é a principal referência do time.

Apesar da mudança no comando, Lamar Jackson continua sendo a peça central da equipe. Em 2026, o quarterback soma 559 jardas, dois touchdowns e uma interceptação pelo ar, em apenas dois jogos. Na última temporada, Jackson registrou 2.549 jardas aéreas, 21 touchdowns e apenas sete interceptações em 13 partidas na temporada regular.

Porém, Lamar Jackson não é o único grande destaque do time. O ataque ainda conta com outro nome de peso: Derrick Henry. O running back teve um começo impressionante na temporada. Na estreia contra o Indianapolis Colts, correu para 144 jardas e três touchdowns na vitória por 41 a 23. Já no segundo jogo, anotou um touchdown na derrota por 24 a 17 para o New Orleans Saints.

Dallas Cowboys tenta fortalecer Dak Prescott

O Dallas Cowboys carrega uma pressão menor do que o Baltimore Ravens. Apesar de ter ficado fora dos playoffs na última temporada, a equipe do Texas estava em sua primeira temporada sob o comando do técnico Brian Schottenheimer. O time teve um dos ataques mais produtivos da liga com 471 pontos marcados, mas a defesa deixou a desejar e sofreu 511.

A principal esperança continua sendo Dak Prescott. Em 2025, o quarterback terminou entre os principais passadores da liga e começou 2026 mantendo papel central no ataque. Na segunda rodada, contra o Washington Commanders, Prescott lançou para 279 jardas e quatro touchdowns na vitória por 37 a 20. Além disso, chegou a 249 passes para touchdown e bateu o recorde da franquia.

Mas nem só de Dak Prescott vive o Dallas Cowboys. CeeDee Lamb chega ao Brasil como uma das principais armas ofensivas da equipe. Na vitória sobre o Washington Commanders, foram oito recepções para 153 jardas e dois touchdowns. A combinação entre Prescott e Lamb pode causar dificuldades para a defesa do Baltimore Ravens, que busca a consistência de outros anos.