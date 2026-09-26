Ramon Rique jogando contra o Coritiba, na goleada por 5 a 0 no Brasileirão - Matheus Lima/Vasco

Ramon Rique jogando contra o Coritiba, na goleada por 5 a 0 no BrasileirãoMatheus Lima/Vasco

Publicado 26/09/2026 21:20

O meia Ramon Rique , de 18 anos, vem atraindo olhares de clubes do futebol europeu. Real Madrid e Barcelona enviaram olheiros para observar o jovem, de acordo com informações do portal americano "US Today". O atleta foi convocado por Paulo Vitor para participar de três jogos amistosos pela seleção brasileira sub-20, na Espanha. Os duelos serão contra a Dinamarca neste domingo (28), Estados Unidos na próxima quinta-feira (1º) e contra o México, no próximo dia 4 (domingo).

O interesse dos clubes europeus começou depois de boas atuações e a sequência que o jovem ganhou no Vasco com o técnico Pedro Emanuel. Ainda de acordo com a fonte, os gigantes espanhóis ficaram receosos de perder mais uma oportunidade de mercado, como ocorreu com Rayan, que acabou se transferindo para o Bournemouth.

Até o momento, o Cruz-Maltino não recebeu nenhum contato, nem propostas oficiais por Ramon Rique, sendo apenas uma observação, visto que o jovem está em solo espanhol.

Destaque na temporada

Ele estreiou em abril deste ano, na vitória por 3 a 0 sobre o Olímpia, ainda com Renato Gaúcho, mas só começou a entrar nas partidas com frequência e receber uma minutagem considerável com o português Pedro Emanuel.

Até o momento, o meio-campista tem 21 partidas na temporada, duas assistências e um gol, marcado na goleada por 5 a 0 contra o Coritiba, a última partida antes da parada para a Data Fifa. Esta foi a primeira vez que o jovem balançou as redes como jogador profissional.

Trajetória na base

Nascido no Rio de Janeiro em 2007, Ramon Rique iniciou sua história com o Vasco muito cedo. Com apenas 12 anos, o garoto chegou as categorias de base do Gigante da Colina, ainda atuando como meia-esquerda por conta de sua baixa estatura e físico franzino na época. Mas só em 2022, já atuando pelo Sub-15 do clube, que Ramon começou a atuar pelo meio de campo, do mesmo modo em que joga nos dias atuais.

No ano seguinte, ele assinou seu primeiro contrato profissional com o Vasco. O contrato tinha duração de três anos e a multa rescisória foi estabelecida em 40 milhões de euros, valor que na época equivalia a aproximadamente R$ 210 milhões.

Contudo, apenas na temporada de 2024 que o atleta se consolidou como a grande joia que é nos dias atuais, vencendo todos os títulos estaduais do Sub-20, apesar de não ficar fixo na categoria. Somando as estatísticas do Sub-17, Sub-20 e Sub-23, Ramon marcou nove gols e deu seis assistências em 34 partidas naquele período.

Por fim, os dois últimos anos foram a transição final da base para o profissional. Em 2025 foi destaque na Copinha e renovou com o Vasco até 2029, mantendo a mesma multa recisória, e neste ano subiu de vez para a equipe principal, e aos poucos se tornou titular do time.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Pedro Logato