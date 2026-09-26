Carlos Prates garantiu que disputa de cinturão com Makhachev vai ocorrer em breve - (Foto: Reprodução)

Carlos Prates garantiu que disputa de cinturão com Makhachev vai ocorrer em breve(Foto: Reprodução)

Publicado 26/09/2026 10:00

Carlos Prates deu um passo importante rumo à primeira disputa de cinturão de sua carreira no UFC. Em entrevista ao streamer “N3on”, o brasileiro afirmou que será o próximo desafiante ao título dos meio-médios e terá o campeão Islam Makhachev como adversário. Segundo o paulista, o confronto está acertado verbalmente, embora ainda não tenha sido anunciado oficialmente pela organização.



Apesar de não saber quando a luta será realizada, Prates revelou que gostaria de subir ao octógono em Las Vegas (EUA), em dezembro. O brasileiro, no entanto, reconheceu que essa possibilidade não parece ser a mais provável e indicou janeiro como uma janela mais realista para o encontro com Makhachev.



“Sim (está confirmada a luta pelo título contra Islam Makhachev). Não sei quando, mas vai acontecer. Eu gostaria que fosse em Vegas em dezembro, mas não acho que vai ser. Talvez em janeiro, algo assim”, explicou o paulista.