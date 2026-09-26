Carlos Prates garantiu que disputa de cinturão com Makhachev vai ocorrer em breve(Foto: Reprodução)
Apesar de não saber quando a luta será realizada, Prates revelou que gostaria de subir ao octógono em Las Vegas (EUA), em dezembro. O brasileiro, no entanto, reconheceu que essa possibilidade não parece ser a mais provável e indicou janeiro como uma janela mais realista para o encontro com Makhachev.
“Sim (está confirmada a luta pelo título contra Islam Makhachev). Não sei quando, mas vai acontecer. Eu gostaria que fosse em Vegas em dezembro, mas não acho que vai ser. Talvez em janeiro, algo assim”, explicou o paulista.
Prates vive ascensão meteórica no UFC
A possível disputa representa o próximo capítulo de uma trajetória de rápida evolução de Carlos Prates dentro do UFC. O brasileiro, representante da VTT e da Fighting Nerds, construiu espaço entre os principais nomes da divisão com uma sequência de resultados expressivos desde sua chegada à organização.
A expectativa inicial do “Pesadelo” era participar do UFC 335, em Las Vegas, mas o próprio lutador trabalha com a possibilidade de precisar esperar até o início de 2027 para finalmente disputar o cinturão. A definição depende agora da formalização do acordo por parte do UFC.
Prates chega ao possível duelo com Makhachev ostentando sete vitórias no UFC, todas por nocaute e acompanhadas do bônus de “Performance da Noite”. Com apenas uma derrota em sua trajetória na organização, o brasileiro se consolidou como um dos principais nomes em ascensão na categoria até 77kg.
O próximo passo será o anúncio oficial do UFC, que deverá determinar a data, o local e o evento responsáveis por receber a disputa entre Carlos Prates e Islam Makhachev pelo cinturão dos meio-médios.
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