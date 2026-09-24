Borrachinha reclamou do UFC e recebeu resposta de Dana White - (Foto: Reprodução/Instagram)

Borrachinha reclamou do UFC e recebeu resposta de Dana White(Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 24/09/2026 12:00 | Atualizado 24/09/2026 12:22

A troca de declarações entre Paulo Borrachinha e o UFC ganhou um novo capítulo. Dana White, presidente da organização, respondeu às críticas feitas pelo brasileiro e afirmou que o lutador recebeu propostas para realizar a última luta prevista em seu contrato, mas optou por não aceitá-las. A declaração aconteceu na última terça-feira (22), durante a coletiva de imprensa após o Contender Series.



A insatisfação de Borrachinha veio a público nos últimos dias, quando o mineiro revelou estar incomodado com a falta de definição sobre seu futuro na organização. Com apenas um compromisso restante em seu vínculo com o UFC, o brasileiro afirmou que as ofertas recebidas envolviam combates de cinco rounds, enquanto seu contrato, segundo ele, estabelece pagamento referente a lutas de três assaltos.



Diante da ausência de uma proposta que atendesse às condições desejadas pelo atleta, Paulo Borrachinha chegou a solicitar a liberação do contrato. A manifestação, porém, recebeu uma resposta direta de Dana White. O dirigente negou que a organização esteja deixando o brasileiro sem opções e afirmou que ofertas foram apresentadas para que ele cumprisse seu compromisso contratual.



“Ah, sim. (Paulo está) Frustrado, sim. Oferecemos lutas a ele e ele as recusou. Nós não dizemos simplesmente ‘f***-se Paulo Costa’ e ‘você não vai conseguir uma luta’, ou ‘não, não vamos te pagar’… Oferecemos três lutas por ano aos lutadores regularmente, até para caras que não estão lutando. Os olhos de Tom Aspinall estão ferrados. Estamos oferecendo lutas a ele. Você acha que não estamos oferecendo lutas a Paulo Costa?”, respondeu Dana White.