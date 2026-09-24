Borrachinha reclamou do UFC e recebeu resposta de Dana White(Foto: Reprodução/Instagram)
A insatisfação de Borrachinha veio a público nos últimos dias, quando o mineiro revelou estar incomodado com a falta de definição sobre seu futuro na organização. Com apenas um compromisso restante em seu vínculo com o UFC, o brasileiro afirmou que as ofertas recebidas envolviam combates de cinco rounds, enquanto seu contrato, segundo ele, estabelece pagamento referente a lutas de três assaltos.
Diante da ausência de uma proposta que atendesse às condições desejadas pelo atleta, Paulo Borrachinha chegou a solicitar a liberação do contrato. A manifestação, porém, recebeu uma resposta direta de Dana White. O dirigente negou que a organização esteja deixando o brasileiro sem opções e afirmou que ofertas foram apresentadas para que ele cumprisse seu compromisso contratual.
“Ah, sim. (Paulo está) Frustrado, sim. Oferecemos lutas a ele e ele as recusou. Nós não dizemos simplesmente ‘f***-se Paulo Costa’ e ‘você não vai conseguir uma luta’, ou ‘não, não vamos te pagar’… Oferecemos três lutas por ano aos lutadores regularmente, até para caras que não estão lutando. Os olhos de Tom Aspinall estão ferrados. Estamos oferecendo lutas a ele. Você acha que não estamos oferecendo lutas a Paulo Costa?”, respondeu Dana White.
Borrachinha teria recusado disputa pelo cinturão?
O impasse ganhou ainda mais repercussão após surgirem informações de que Paulo Borrachinha teria rejeitado uma possível oportunidade de disputar o cinturão interino dos meio-pesados. A ideia faria parte dos planos do UFC para o evento marcado para 3 de outubro, em Salt Lake City, nos Estados Unidos.
Caso a negociação tivesse avançado, Borrachinha poderia enfrentar Magomed Ankalaev ou Jiri Prochazka pelo título interino dos 93kg. O vencedor ficaria em posição de disputar posteriormente a unificação contra Carlos Ulberg, atual campeão linear da categoria, que está afastado por lesão.
Até o momento, o episódio coloca versões diferentes em lados opostos: enquanto Paulo Borrachinha cobra melhores condições e uma definição para sua próxima apresentação, Dana White sustenta que o UFC vem oferecendo combates ao brasileiro e que as propostas foram recusadas. A situação ainda deve ter novos capítulos antes da definição do próximo compromisso do mineiro.
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