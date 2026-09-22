Amanda Nunes e Kayla Harrison finalmente ficarão frente a frente no UFC 334 (Foto: Reprodução/UFC)

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O UFC 334 já tem seus dois principais combates definidos. No último sábado (19), o UFC confirmou duas disputas de cinturão para o evento, que será realizado no dia 14 de novembro, no Madison Square Garden, em Nova York, nos Estados Unidos. A programação terá como destaques a definição do novo campeão dos pesos-pesados e o aguardado retorno de Amanda Nunes ao MMA.

Na luta principal, Ciryl Gane terá a oportunidade de conquistar o cinturão linear dos pesos-pesados. Atual dono do título interino, o francês enfrentará Josh Hokit em um confronto que definirá o novo campeão da categoria após a vacância da coroa provocada pela lesão de Tom Aspinall.
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Amanda Nunes volta ao octógono

A segunda grande atração da noite marcará a volta de Amanda Nunes ao Ultimate. A brasileira, que havia encerrado a carreira, decidiu interromper a aposentadoria para buscar novamente o cinturão do peso-galo feminino, divisão na qual construiu grande parte de seu legado no MMA.

Do outro lado do octógono estará Kayla Harrison, atual campeã da categoria. A norte-americana e a brasileira chegaram a ter o confronto agendado para o UFC 324, em janeiro, mas uma lesão de Harrison impediu que o duelo acontecesse naquela ocasião.

Agora recuperada, a campeã colocará o título em jogo diante de Amanda Nunes. A brasileira terá pela frente a atual dona da divisão em um encontro que reúne duas gerações de destaque do MMA feminino e que promete ser um dos principais momentos do UFC 334.