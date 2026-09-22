Amanda Nunes e Kayla Harrison finalmente ficarão frente a frente no UFC 334 (Foto: Reprodução/UFC)
Na luta principal, Ciryl Gane terá a oportunidade de conquistar o cinturão linear dos pesos-pesados. Atual dono do título interino, o francês enfrentará Josh Hokit em um confronto que definirá o novo campeão da categoria após a vacância da coroa provocada pela lesão de Tom Aspinall.
Amanda Nunes volta ao octógono
A segunda grande atração da noite marcará a volta de Amanda Nunes ao Ultimate. A brasileira, que havia encerrado a carreira, decidiu interromper a aposentadoria para buscar novamente o cinturão do peso-galo feminino, divisão na qual construiu grande parte de seu legado no MMA.
Do outro lado do octógono estará Kayla Harrison, atual campeã da categoria. A norte-americana e a brasileira chegaram a ter o confronto agendado para o UFC 324, em janeiro, mas uma lesão de Harrison impediu que o duelo acontecesse naquela ocasião.
Agora recuperada, a campeã colocará o título em jogo diante de Amanda Nunes. A brasileira terá pela frente a atual dona da divisão em um encontro que reúne duas gerações de destaque do MMA feminino e que promete ser um dos principais momentos do UFC 334.
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