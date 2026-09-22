Amanda Nunes e Kayla Harrison finalmente ficarão frente a frente no UFC 334 - (Foto: Reprodução/UFC)

Amanda Nunes e Kayla Harrison finalmente ficarão frente a frente no UFC 334 (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 22/09/2026 09:00 | Atualizado 22/09/2026 09:38

O UFC 334 já tem seus dois principais combates definidos. No último sábado (19), o UFC confirmou duas disputas de cinturão para o evento, que será realizado no dia 14 de novembro, no Madison Square Garden, em Nova York, nos Estados Unidos. A programação terá como destaques a definição do novo campeão dos pesos-pesados e o aguardado retorno de Amanda Nunes ao MMA.



Na luta principal, Ciryl Gane terá a oportunidade de conquistar o cinturão linear dos pesos-pesados. Atual dono do título interino, o francês enfrentará Josh Hokit em um confronto que definirá o novo campeão da categoria após a vacância da coroa provocada pela lesão de Tom Aspinall.