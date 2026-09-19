Jungle Fight estreia em Niterói no dia 3 de outubro com promessa de grande evento - (Foto: Divulgação)

Jungle Fight estreia em Niterói no dia 3 de outubro com promessa de grande evento (Foto: Divulgação)

Publicado 19/09/2026 09:00

A chegada do Jungle Fight a Niterói foi celebrada oficialmente nesta quinta-feira (17), durante um encontro na Arena Niterói que reuniu o prefeito Rodrigo Neves, o presidente e idealizador do evento, Wallid Ismail, e lutadores da região. Pela primeira vez em sua história, a organização realizará uma edição no município. O Jungle Fight 155 será disputado no dia 3 de outubro, como parte das comemorações pelos 23 anos do evento, com três cinturões em jogo e transmissão ao vivo pelo SporTV e Combate, a partir das 20h.



A procura do público começou antes mesmo do lançamento oficial. Os ingressos gratuitos, disponibilizados mediante a doação de um quilo de alimento não perecível, esgotaram em menos de 18 horas. Para validar a entrada, o público deverá entregar o alimento no acesso à Arena Niterói, no dia do evento. A arrecadação será feita em parceria com a Legião da Boa Vontade (LBV), responsável pela logística de recebimento e posterior distribuição das doações às famílias atendidas pela instituição.