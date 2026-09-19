Jungle Fight estreia em Niterói no dia 3 de outubro com promessa de grande evento (Foto: Divulgação)
A procura do público começou antes mesmo do lançamento oficial. Os ingressos gratuitos, disponibilizados mediante a doação de um quilo de alimento não perecível, esgotaram em menos de 18 horas. Para validar a entrada, o público deverá entregar o alimento no acesso à Arena Niterói, no dia do evento. A arrecadação será feita em parceria com a Legião da Boa Vontade (LBV), responsável pela logística de recebimento e posterior distribuição das doações às famílias atendidas pela instituição.
Para atender também quem não conseguir acessar a Arena Niterói devido à lotação, será montada uma Fan Fest na área externa, com telão para a transmissão das lutas e food trucks. A iniciativa partiu de um pedido do prefeito Rodrigo Neves. O acesso ao espaço também será feito mediante a apresentação do ingresso e a entrega de um quilo de alimento não perecível.
Na semana do evento, o Jungle Fight também promoverá em Niterói as Eliminatórias Jungle, seletiva voltada a lutadores em início de carreira, especialmente atletas oriundos de projetos sociais. Os participantes serão avaliados na estrutura oficial da Arena Jungle, nas mesmas condições encontradas pelos profissionais. Os atletas que demonstrarem o chamado “espírito da selva” durante a seletiva recebem contratos para lutar em futuras edições do Jungle Fight.
A estreia em Niterói tem um componente pessoal para Wallid. Antes de se tornar dirigente, ele competiu na cidade ainda na adolescência, quando era faixa-amarela de jiu-jitsu, e conquistou no Canto do Rio o primeiro campeonato de sua trajetória vitoriosa. Durante a visita à arena, o presidente do Jungle Fight lembrou essa relação e citou a participação de atletas niteroienses no MMA ao convidar o público para acompanhar a programação.
“Niterói respira luta, respira o esporte. É uma cidade especial para mim, porque foi aqui que ganhei meu primeiro campeonato, quando ainda tinha 15 anos. Voltar agora como presidente do Jungle Fight me deixa muito feliz. Quero agradecer ao prefeito Rodrigo Neves pelo apoio e por abrir as portas da cidade. Os ingressos acabaram em 18 horas”, afirmou Wallid.
Rodrigo Neves relacionou a realização do evento ao incentivo às artes marciais no município. O prefeito também citou a localização da arena, próxima às Barcas e ao terminal rodoviário, como um dos pontos de acesso para o público.
“Estou aqui ao lado do Wallid, esse cara incrível que começou a lutar em Niterói, no Canto do Rio e hoje é presidente do Jungle Fight, um dos maiores campeonatos de MMA do mundo. O esporte é o caminho para a juventude. Niterói é uma gigante no MMA, nas artes marciais e vamos ter aqui o Jungle Fight, dia 3 de outubro, e a eliminatória com vários niteroienses. Ao lado da Arena você tem as Barcas, tem terminal de ônibus, é de fácil acesso e a cidade está mais segura. Vai ser histórico”, disse Rodrigo Neves.
Dentro da Arena Jungle, a luta principal colocará Brasil e Bolívia frente a frente pelo cinturão dos médios, até 84 kg, do MMA World League. Atual campeão, o carioca Oton Jasse enfrenta Josias “Búfalo” Nuñez. Jasse tem 23 vitórias em 33 lutas, sendo 20 por finalização. Dessas, 17 vieram com o triângulo de mão ou suas variações, especialidade que lhe rendeu o apelido de “Rei do Triângulo de Mão”.
O cinturão peso-galo feminino, até 61 kg, também estará em disputa. A baiana Layze Cerqueira defende o título contra a goiana Mayra Cantuária. Layze soma 14 vitórias em 19 lutas, nove por finalização, e está invicta desde 2022, com oito triunfos consecutivos. Mayra chega ao confronto com 11 vitórias em 19 apresentações, quatro delas por finalização.
A terceira disputa valerá o cinturão vago dos meio-pesados, até 93 kg. Luiz Henrique “Lion Heart”, do Rio de Janeiro, encara o paraense Rodolfo Santos. Luiz Henrique tem 18 vitórias em 29 lutas, com nove finalizações e cinco nocautes. Rodolfo soma seis triunfos em dez combates, cinco por nocaute, e já disputou o cinturão do Jungle Fight anteriormente.
Confira abaixo o card completo (sujeito a alterações):
Jungle Fight 155 - Aniversário de 23 anos
Arena Niterói, Niterói (RJ)
3 de outubro de 2026
84kg: Josias “Búfalo” Núñez (BOL) x Oton Jasse (RJ) — Cinturão
61kg: Mayra Cantuária Rodrigues (GO) x Layze Cerqueira (BA) — Cinturão
93kg: Luís “Lion Heart” Henrique (RJ) x Rodolfo dos Santos (PA) — Cinturão
61kg: Jhonatha Frazão (RJ) x Ivan Carlos (RJ)
70kg: Eliwelton Travassos (DF) x Lukas Edwardo dos Santos (AP)
57kg: Felipe Rodrigues Brito (AP) x Luiz Henrique da Silva (RJ)
57kg: Marcos Paulo “Vuvuzela” (RJ) x Nildean Paes (RJ)
66kg: Matheus Cardoso “Mineirinho” (MG) x Fred Roberto (ES)
61kg: Wana Muniz (RJ) x Larissa Samuel (RJ)
57kg: João Miguel da Silva (RJ) x Davi Pereira (RJ)
52kg: Cecília Pereira (RJ) x Sabrina de Souza (RJ)
70kg: Marlon “Perrega” (RJ) x Max Lima (RJ)
70kg: Victor Souza (RJ) x Bryan Siqueira “Caçador” (RJ)
66kg: Luan Victor Martins Paiva (RJ) x Jefferson Dantas (RJ)
66kg: Gabriel Moreira Sampaio (RJ) x Ronaldy Gabriel Medina dos Santos (RJ)
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