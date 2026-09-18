Etapa do Circuito MS de Jiu-Jitsu consagrou equipes e atletas (Foto: Divulgação)
Na disputa por equipes, a Tetris JJ ficou com o título geral, somando os resultados das categorias juvenil, adulto e master. Entre os mais jovens, do mirim ao infanto-juvenil, a primeira colocação ficou com a Delariva, mostrando a força da formação de novos talentos dentro do Circuito.
O evento também teve destaque nos absolutos do Open Internacional Ponta Porã, com diferentes atletas garantindo o lugar mais alto do pódio. No juvenil feminino, Ketlyn ficou com o título, enquanto Falcão Aguiar venceu no masculino. Já no adulto e master, Kenny de Lucas foi campeão na faixa-azul, Rodrigo Teixeira levou a roxa, e João Freitas conquistou o absoluto nas faixas-marrom e preta.
Para Fabio Rocha, presidente da FSMJJ, o balanço da etapa foi positivo, principalmente diante dos desafios de estrutura. "Foi um evento muito bem organizado, apesar de o espaço não ser o ideal, mas conseguimos colocar seis áreas de luta, encerrar dentro do cronograma, sem problemas médicos, então é celebrar e agradecer à Prefeitura de Ponta Porã, em especial o prefeito Eduardo Campos e o vereador Carlos Bordão, que ajudaram muito para que o evento fosse um sucesso", afirmou.
Com a 10ª etapa concluída, o Circuito MS de Jiu-Jitsu entra definitivamente em sua reta decisiva. Restam apenas duas etapas para completar as 12 previstas na temporada, aumentando a importância de cada resultado na corrida pelo ranking e pelos títulos do ano. A próxima, vale citar, está marcada para o dia 24 de outubro, em Campo Grande, com inscrições abertas no site www.fsmjj.com.br.
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