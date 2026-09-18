Etapa do Circuito MS de Jiu-Jitsu consagrou equipes e atletas - (Foto: Divulgação)

Etapa do Circuito MS de Jiu-Jitsu consagrou equipes e atletas (Foto: Divulgação)

Publicado 18/09/2026 09:00

A cidade de Ponta Porã foi palco, no último dia 12 de setembro, de mais um capítulo importante do Jiu-Jitsu sul-mato-grossense. Com peso 2 no ranking, a competição marcou a 10ª etapa do Circuito MS de Jiu-Jitsu - organizado pela FSMJJ em parceria com a CBJJD -, em um evento que também ganhou contornos internacionais pela localização na fronteira com o Paraguai. Com seis áreas de luta, a programação avançou dentro do cronograma e colocou a competição cada vez mais próxima da definição da temporada.



Na disputa por equipes, a Tetris JJ ficou com o título geral, somando os resultados das categorias juvenil, adulto e master. Entre os mais jovens, do mirim ao infanto-juvenil, a primeira colocação ficou com a Delariva, mostrando a força da formação de novos talentos dentro do Circuito.