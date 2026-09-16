ZR Team ? Sorocaba Zona Norte vai em busca de títulos no São Paulo International Cup - (Foto: Reprodução)

ZR Team ? Sorocaba Zona Norte vai em busca de títulos no São Paulo International Cup (Foto: Reprodução)

Publicado 16/09/2026 17:15 | Atualizado 16/09/2026 18:16

O Jiu-Jitsu de Sorocaba vive um momento de crescimento e terá, no dia 8 de novembro, uma nova oportunidade para mostrar sua força. A Arena Sorocaba será palco do São Paulo International Cup 2026, primeiro evento da recém-criada Federação de Jiu-Jitsu Desportivo do Estado de São Paulo (FJJD-SP), com chancela da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Desportivo (CBJJD). As inscrições já estão abertas no site www.soucompetidor.com.br, e a expectativa da organização é reunir cerca de mil atletas.



Entre os nomes que já vivem a expectativa pelo campeonato está o professor Lucas Takano, líder da ZR Team – Sorocaba Zona Norte. Com uma trajetória construída entre Brasil e Japão, onde começou a treinar em 2003 por incentivo do irmão mais velho e morou durante 17 anos, Takano acompanhou de perto diferentes formas de enxergar e praticar o Jiu-Jitsu. Faixa-preta do multicampeão Miguel Cavallari, ele chegou a Sorocaba em 2017 e hoje observa de perto a evolução da modalidade na cidade.



“O Jiu-Jitsu em Sorocaba está crescendo muito, principalmente o número de atletas competindo”, destaca Lucas, que vê na realização de um evento de grande porte na cidade mais um reflexo desse desenvolvimento.