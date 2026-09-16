ZR Team ? Sorocaba Zona Norte vai em busca de títulos no São Paulo International Cup (Foto: Reprodução)
Entre os nomes que já vivem a expectativa pelo campeonato está o professor Lucas Takano, líder da ZR Team – Sorocaba Zona Norte. Com uma trajetória construída entre Brasil e Japão, onde começou a treinar em 2003 por incentivo do irmão mais velho e morou durante 17 anos, Takano acompanhou de perto diferentes formas de enxergar e praticar o Jiu-Jitsu. Faixa-preta do multicampeão Miguel Cavallari, ele chegou a Sorocaba em 2017 e hoje observa de perto a evolução da modalidade na cidade.
“O Jiu-Jitsu em Sorocaba está crescendo muito, principalmente o número de atletas competindo”, destaca Lucas, que vê na realização de um evento de grande porte na cidade mais um reflexo desse desenvolvimento.
Para o professor, a chegada da FJJD-SP, em parceria com a CBJJD, também representa um passo importante para o cenário paulista. “Quando soube do lançamento da FJJD-SP, achei o projeto muito interessante, ainda mais por se tratar de uma parceria com a CBJJD. Aqui na academia o pessoal está muito animado para disputar o São Paulo International Cup, em especial a criançada”, afirmou Takano.
Além da chancela e da estrutura, o campeonato chega com importantes atrativos para os competidores. A organização anunciou premiação em dinheiro e inscrições para o World Jiu-Jitsu Championship 2027, no Rio de Janeiro, para graduados selecionados e campeões do absoluto, masculino e feminino, da faixa-branca à faixa-preta. Para Lucas, a iniciativa mostra como o cenário local evoluiu nos últimos anos. “Essa premiação com passagens para lutar o World Jiu-Jitsu Championship no Rio é super positiva. Quando eu cheguei em Sorocaba não tinham campeonatos, então ver essa evolução é gratificante”.
A expectativa também é baseada na experiência anterior com os eventos promovidos por Fabio Ito, presidente da FJJD-SP. “Já disputei outros campeonatos do Fábio, sempre muito bem organizados, com medalhas bonitas, então a expectativa é de mais um grande evento no dia 8 de novembro”, encerrou o líder da ZR Team – Sorocaba Zona Norte.
Com a Arena Sorocaba como palco, apoio da Prefeitura de Sorocaba e organização da FJJD-SP em parceria com a CBJJD, o São Paulo International Cup 2026 chega para fortalecer a cidade como um novo polo de competição no estado. As inscrições estão abertas no site www.soucompetidor.com.br, e atletas e equipes já podem garantir presença nesta estreia que promete marcar uma nova fase do Jiu-Jitsu paulista.
SERVIÇO:
São Paulo International Cup 2026
Data: 8 de novembro
Local: Arena Sorocaba | Av. Dr. José Bella Netto – Sorocaba (SP)
Inscrições: https://soucompetidor.com.br/pt-br/eventos/todos-os-eventos/p2804-sao-paulo-international-cup-jiu-jitsu-desportivo-2026-edicao/fase
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