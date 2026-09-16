Tactical Combat segue crescendo e terá espeço no GSC (Foto: Divulgação)
Fundador do Tactical Combat mira participação no Global Sports Conference: 'Servir é o propósito'
O evento reunirá especialistas para discutir a profissionalização, a gestão técnica e os negócios nos esportes de combate; saiba mais
Após novas complicações no olho, Tom Aspinall abre mão de cinturão peso-pesado do UFC
Lutador inglês anuncia título vago após sequência de cirurgias, infecções e novo acidente durante treinamento; saiba mais
World Cup Cascais: inscrições abertas para grande desafio internacional em Portugal
Com inscrições abertas até 24 de outubro, World Cup Cascais contará com disputas Gi & No-Gi, premiação para equipes e outros atrativos
Fundador do Tactical Combat mira participação no Global Sports Conference: 'Servir é o propósito'
O evento reunirá especialistas para discutir a profissionalização, a gestão técnica e os negócios nos esportes de combate; saiba mais
Ex-atleta de polo aquático de 17 anos supera dificuldades financeiras e busca título inédito no Jiu-Jitsu
Após trocar as piscinas pelo tatame aos 14 anos e vender doces para pagar campeonatos, jovem paulista disputará grande torneio no dia 14 de novembro
Jungle Fight celebra 23 anos com estreia em Niterói, três cinturões e duelo internacional
Jungle Fight 155 será realizado em 3 de outubro, na Arena Niterói, com entrada gratuita mediante doação de alimento e transmissão ao vivo
Forged JJ intensifica preparação e mira títulos no World Jiu-Jitsu Championship em Cabo Frio
Líder da Forged JJ, Fagner Cardoso destaca preparação, jovens talentos e objetivo de por a equipe entre as grandes do Circuito Rio Mineirinho
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.