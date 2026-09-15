GFTeam foi a grande campeã por equipes no evento da FJJD-ES (Foto: Divulgação)
Desde cedo, os pequenos deram o tom da festa no Festival Kids, enquanto os tatames recebiam atletas de diferentes categorias e faixas. Ao longo do dia, a programação ganhou ainda mais peso com as disputas de cinturão, confrontos de alto nível e a participação do Jiu-Jitsu Paradesportivo, mostrando na prática a capacidade da modalidade de reunir diferentes histórias e transformar competição em celebração.
Entre as equipes, a GFTeam terminou no topo do pódio, seguida por Gracie Barra, Agnaldo Góes, LC Team e Fusão BJJ. Já entre os projetos sociais, o destaque ficou com a Kong Fight, campeã da classe, com Legado BJJ, Associação Cariaciquense, Projeto Social Jiu-Jitsu Para Todos e É Nois no Top 5.
Mais do que números e troféus, a etapa deixou uma coleção de momentos que ajudam a contar a história do Estadual 2026. Para Maurício Pracias, presidente da FJJD-ES, a diversidade da programação foi justamente um dos grandes diferenciais do evento. “Foram vários momentos marcantes, começando pelo Festival Kids, passando pelo Jiu-Jitsu Paradesportivo, disputas de cinturão, lutas até o master, então sem dúvida, foi mais uma etapa de sucesso”, destacou.
A força da torcida e a participação maciça dos atletas também deram ao ginásio aquele clima que faz do campeonato muito mais do que uma sequência de lutas. Foi um domingo de encontros, rivalidades, superação e celebração do Jiu-Jitsu capixaba, com apoio do Colégio Marista, da Prefeitura de Vila Velha e da Secretaria de Esporte.
A seguir, a 4ª Etapa do Estadual 2026 da FJJD-ES será realizada entre 13 e 15 de novembro, no Tancredão, em Vitória, e as inscrições serão abertas em breve pelo site www.fjjdes.com.br. “Aguardamos vocês no Tancredão em novembro! Oss”, reforçou Maurício Pracias.
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