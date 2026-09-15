GFTeam foi a grande campeã por equipes no evento da FJJD-ES - (Foto: Divulgação)

GFTeam foi a grande campeã por equipes no evento da FJJD-ES (Foto: Divulgação)

Publicado 15/09/2026 07:00 | Atualizado 15/09/2026 09:27

O domingo, 13 de setembro, foi daqueles dias em que o Jiu-Jitsu capixaba mostra por que vive um momento especial. No ginásio do Colégio Marista, em Vila Velha-ES, a 3ª Etapa do Estadual 2026 da FJJD-ES - filiada da CBJJD - reuniu cerca de 850 atletas, do Festival Kids às categorias master, em uma jornada marcada por competição, emoção e uma torcida que não deixou o ritmo cair em nenhum momento.



Desde cedo, os pequenos deram o tom da festa no Festival Kids, enquanto os tatames recebiam atletas de diferentes categorias e faixas. Ao longo do dia, a programação ganhou ainda mais peso com as disputas de cinturão, confrontos de alto nível e a participação do Jiu-Jitsu Paradesportivo, mostrando na prática a capacidade da modalidade de reunir diferentes histórias e transformar competição em celebração.



Entre as equipes, a GFTeam terminou no topo do pódio, seguida por Gracie Barra, Agnaldo Góes, LC Team e Fusão BJJ. Já entre os projetos sociais, o destaque ficou com a Kong Fight, campeã da classe, com Legado BJJ, Associação Cariaciquense, Projeto Social Jiu-Jitsu Para Todos e É Nois no Top 5.