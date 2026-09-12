Lendário treinador e líder da Nova União, Dedé Pederneiras será um dos embaixadores do Turris Invitational, em novembro (Foto: Marcell Fagundes)
Treinador de José Aldo, Dedé Pederneiras será um dos embaixadores do Turris Invitational
Referência da Nova União estará no evento marcado para o dia 14 de novembro; Turris Invitational aposta na valorização de atletas da base e das faixas coloridas
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