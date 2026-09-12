Lendário treinador e líder da Nova União, Dedé Pederneiras será um dos embaixadores do Turris Invitational, em novembro - (Foto: Marcell Fagundes)

Lendário treinador e líder da Nova União, Dedé Pederneiras será um dos embaixadores do Turris Invitational, em novembro (Foto: Marcell Fagundes)

Publicado 12/09/2026 08:00

A história de Dedé Pederneiras nas artes marciais sempre esteve diretamente ligada à formação de atletas. Agora, o líder da Nova União empresta essa experiência a um novo projeto: Dedé foi confirmado como embaixador do Turris Invitational, evento que terá sua primeira edição no dia 14 de novembro, na Arena Upper, no Rio de Janeiro.

Um dos principais nomes da história do Jiu-Jitsu e do MMA brasileiro, Dedé Pederneiras construiu sua trajetória não apenas acompanhando campeões no mais alto nível, mas ajudando a desenvolver diferentes gerações de competidores.

Essa característica se conecta à proposta do Turris Invitational. Idealizado pelo advogado e investidor Dr. Eduardo Turris, o evento pretende ampliar o espaço destinado aos atletas da base e das faixas coloridas, oferecendo estrutura, visibilidade, bolsas e premiações em um ambiente profissional de competição.

Dedé não estará sozinho nessa missão. O grupo de embaixadores reúne outros personagens históricos da arte suave, como Júlio César Pereira, da GFTeam, Charles Gracie e Carla Gracie.

A proposta é aproximar nomes que ajudaram a construir a história da modalidade dos atletas que começam agora a buscar seu espaço no cenário competitivo.

Nova União dentro e fora da área de luta

A presença da equipe liderada por Dedé Pederneiras também chegará à competição. Um dos representantes da Nova União, o faixa-preta Aridriano “Diamante” terá pela frente Paulo Henrique, da Charles Oliveira Gold Team, em duelo de grappling.

A luta reúne dois atletas conhecidos pelo estilo ofensivo e pela busca pela finalização, e será uma das atrações do card.

Além das lutas casadas, que irão do Kids ao Master, a programação do Turris Invitational terá GP No-Gi com premiação em dinheiro e bônus de performance.

O evento prepara ainda uma homenagem à Família Gracie, com previsão da presença de mais de 15 integrantes da família no Rio de Janeiro.

Com Dedé Pederneiras entre os embaixadores, o Turris Invitational aposta justamente no encontro entre essas duas pontas: quem ajudou a construir a história do Jiu-Jitsu e quem começa agora a escrever a próxima geração da modalidade.