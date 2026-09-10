Rafael Pereira e Vinicius Pires disputam cinturão dos galos na luta principal do LFA 241(Foto: Lourenço Fabrino)
Quem não estiver no ginásio poderá acompanhar todas as lutas ao vivo. As preliminares começam às 17h, com transmissão pelo LFA Fight Network, no YouTube. O card principal será exibido pela ESPN 4 a partir das 21h.
Pereira chega à disputa com 15 vitórias e quatro derrotas na carreira. O mineiro venceu suas cinco lutas no LFA e está invicto no MMA desde 2018. Pires tem 12 triunfos e duas derrotas e busca o cinturão pela segunda vez.
O encontro ganhou temperatura antes mesmo da entrada no cage. Pires projetou ferocidade e avisou ao adversário o que pretende aplicar na luta.
“Cara, esteja pronto para fazer uma guerra, para uma luta difícil, pois você pode ter certeza que eu vou levar o que tem de pior para você”, disse Pires.
Pereira ratificou o tom e mostrou confiança de que o confronto não chegará ao fim do tempo regulamentar.
“Ele sabe que, das lutas que poderia ter pegado, essa é a pior de todas. Ele sabe o que está esperando por ele. Então, que venha preparado para uma noite de terror, pânico e agonia. Se a luta durar cinco rounds, o que eu duvido, serão cinco rounds de guerra. Então, é melhor ele torcer para eu acabar rápido com esta luta, para ele não se machucar muito”, afirmou o mineiro.
Além da disputa pelo título, o card terá presença de lutadores que nasceram ou treinam em Belo Horizonte. Carlos Soares, Gustavo Rocha, Emerson Richard, Adam Santos, João Vitor Pereira e Laryssa Leila fazem parte do grupo ligado à capital mineira, distribuído entre as lutas principais e preliminares.
A edição também serve como oportunidade de exposição para quem busca chegar ao UFC. Segundo levantamento divulgado pelo LFA, somente neste ano, 31 atletas que passaram pela organização assinaram com o UFC. A lista inclui nomes como Jefferson Nascimento, Giovanna Canuto, Eduardo Chapolin e Guilherme Uriel.
Vice-presidente do LFA na América do Sul, Rafael Feijão vê a estreia em Belo Horizonte como uma oportunidade para o público acompanhar de perto atletas que podem se tornar grandes ídolos do MMA.
“Chegou a hora de Belo Horizonte receber o LFA e a expectativa é enorme. Temos um card de muita qualidade, com disputa de cinturão e vários atletas que estão buscando os próximos passos na carreira. O LFA é uma vitrine para o UFC e muitos lutadores que passaram por aqui chegaram lá. Quero convidar todo mundo para ir ao Mineirinho nesta sexta-feira, assistir a um show de MMA e ter a oportunidade de ver de perto atletas que podem ser os futuros ídolos do esporte”, afirmou Feijão.
Para o público que pretende assistir às lutas no ginásio, a arquibancada terá entrada gratuita mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível por pessoa. Os portões abrem às 16h30, e o ingresso será validado com a entrega do alimento na bilheteria. O acesso está sujeito à lotação do Mineirinho. Garanta no link https://www.sympla.com.br/evento/lfa-241/3542052.
Card completo (sujeito a alterações):
LFA 241
Ginásio do Mineirinho, Belo Horizonte (MG)
11 de setembro de 2026
Card principal
61 kg: Rafael Pereira vs. Vinicius Pires - Cinturão Mundial
66 kg: Gustavo Pintos vs. Carlos Soares
84 kg: Marcos Silva vs. Neemias Santana
84 kg: Felipe Rosa vs. Gustavo Rocha
52 kg: Marina Monteiro vs. Raiane Vinuto
66 kg: Julio Assunção vs. Eduardo Dutra
Card preliminar
61 kg: Mônica Fontes vs. Thalyta Silva
70 kg: Marcos Santos Silva vs. Victor Santos
77 kg: Salomão Albuquerque vs. Emerson Richard
61 kg: Fabio Perpetua vs. Breno Yuri
77 kg: Lucas Hodak vs. Lucas Silva
61 kg: Adam Santos vs. João Vitor Pereira
93 kg: Jackson Soares vs. Nicolas Santos
52 kg: Fernanda Atômica vs. Laryssa Leila
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