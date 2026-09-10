Rafael Pereira e Vinicius Pires disputam cinturão dos galos na luta principal do LFA 241 - (Foto: Lourenço Fabrino)

Rafael Pereira e Vinicius Pires disputam cinturão dos galos na luta principal do LFA 241(Foto: Lourenço Fabrino)

Publicado 10/09/2026 17:00 | Atualizado 10/09/2026 18:58

Vinicius Pires e Rafael Pereira passaram pela balança oficial nesta quinta-feira (10) e confirmaram a disputa pelo cinturão mundial dos pesos-galos do LFA 241, oferecido pela Monster Energy. A luta será a principal atração do evento desta sexta-feira (11), no Mineirinho, em Belo Horizonte, e colocará frente a frente o paulista e o mineiro de Sete Lagoas na estreia da organização em Minas Gerais.



Quem não estiver no ginásio poderá acompanhar todas as lutas ao vivo. As preliminares começam às 17h, com transmissão pelo LFA Fight Network, no YouTube. O card principal será exibido pela ESPN 4 a partir das 21h.

Pereira chega à disputa com 15 vitórias e quatro derrotas na carreira. O mineiro venceu suas cinco lutas no LFA e está invicto no MMA desde 2018. Pires tem 12 triunfos e duas derrotas e busca o cinturão pela segunda vez.O encontro ganhou temperatura antes mesmo da entrada no cage. Pires projetou ferocidade e avisou ao adversário o que pretende aplicar na luta.“Cara, esteja pronto para fazer uma guerra, para uma luta difícil, pois você pode ter certeza que eu vou levar o que tem de pior para você”, disse Pires.Pereira ratificou o tom e mostrou confiança de que o confronto não chegará ao fim do tempo regulamentar.“Ele sabe que, das lutas que poderia ter pegado, essa é a pior de todas. Ele sabe o que está esperando por ele. Então, que venha preparado para uma noite de terror, pânico e agonia. Se a luta durar cinco rounds, o que eu duvido, serão cinco rounds de guerra. Então, é melhor ele torcer para eu acabar rápido com esta luta, para ele não se machucar muito”, afirmou o mineiro.Além da disputa pelo título, o card terá presença de lutadores que nasceram ou treinam em Belo Horizonte. Carlos Soares, Gustavo Rocha, Emerson Richard, Adam Santos, João Vitor Pereira e Laryssa Leila fazem parte do grupo ligado à capital mineira, distribuído entre as lutas principais e preliminares.A edição também serve como oportunidade de exposição para quem busca chegar ao UFC. Segundo levantamento divulgado pelo LFA, somente neste ano, 31 atletas que passaram pela organização assinaram com o UFC. A lista inclui nomes como Jefferson Nascimento, Giovanna Canuto, Eduardo Chapolin e Guilherme Uriel.Vice-presidente do LFA na América do Sul, Rafael Feijão vê a estreia em Belo Horizonte como uma oportunidade para o público acompanhar de perto atletas que podem se tornar grandes ídolos do MMA.“Chegou a hora de Belo Horizonte receber o LFA e a expectativa é enorme. Temos um card de muita qualidade, com disputa de cinturão e vários atletas que estão buscando os próximos passos na carreira. O LFA é uma vitrine para o UFC e muitos lutadores que passaram por aqui chegaram lá. Quero convidar todo mundo para ir ao Mineirinho nesta sexta-feira, assistir a um show de MMA e ter a oportunidade de ver de perto atletas que podem ser os futuros ídolos do esporte”, afirmou Feijão.Para o público que pretende assistir às lutas no ginásio, a arquibancada terá entrada gratuita mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível por pessoa. Os portões abrem às 16h30, e o ingresso será validado com a entrega do alimento na bilheteria. O acesso está sujeito à lotação do Mineirinho. Garanta no link https://www.sympla.com.br/evento/lfa-241/3542052.61 kg: Rafael Pereira vs. Vinicius Pires - Cinturão Mundial66 kg: Gustavo Pintos vs. Carlos Soares84 kg: Marcos Silva vs. Neemias Santana84 kg: Felipe Rosa vs. Gustavo Rocha52 kg: Marina Monteiro vs. Raiane Vinuto66 kg: Julio Assunção vs. Eduardo Dutra61 kg: Mônica Fontes vs. Thalyta Silva70 kg: Marcos Santos Silva vs. Victor Santos77 kg: Salomão Albuquerque vs. Emerson Richard61 kg: Fabio Perpetua vs. Breno Yuri77 kg: Lucas Hodak vs. Lucas Silva61 kg: Adam Santos vs. João Vitor Pereira93 kg: Jackson Soares vs. Nicolas Santos52 kg: Fernanda Atômica vs. Laryssa Leila