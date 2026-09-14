Borrachinha e Poatan vêm trocando farpas - (Foto: Reprodução)

Borrachinha e Poatan vêm trocando farpas (Foto: Reprodução)

Publicado 14/09/2026 18:00

A discussão envolvendo Paulo Borrachinha e os critérios utilizados pelo UFC para definir seus rankings ganhou um novo capítulo após Alex Poatan se manifestar sobre as declarações do compatriota. Borrachinha havia colocado em dúvida a presença de Poatan entre os atletas ranqueados em diferentes categorias e questionado os motivos que levaram o ex-campeão a ocupar posições de destaque nos meio-pesados e também no peso-pesado. A resposta veio em tom provocativo, com Alex relembrando sua trajetória na organização e colocando em xeque os resultados obtidos pelo mineiro.



Em entrevista ao canal “Laerte Viana na Área – MMA”, Poatan afirmou que acredita que Borrachinha tenha citado seu nome justamente pela repercussão que o brasileiro costuma gerar. O atual peso-pesado do UFC também explicou que sua permanência no ranking dos meio-pesados faz parte de um acordo com a organização e destacou sua extensa trajetória no Ultimate. Além disso, Alex revelou que poderia aceitar um confronto com Paulo, caso não estivesse concentrado na tentativa de conquistar um terceiro título em uma categoria diferente.



“O Borrachinha é um pouco estranho. Agora voltou a falar que estou no ranking e ele não entende o porquê (…) Eu posso lutar na categoria dos meio-pesados. É um acordo que tenho com o UFC. Aí ele fala: ‘Ah, o cara tem uma luta só’. O que ele fez na organização? Não estou falando que sou bom e ele é ruim. O que o Borrachinha fez? Olha a quantidade de tempo que tenho, de lutas que tenho, o que conquistei, recordes. O cara sabe que se falar de mim, ele começa a aparecer. Quero muito lutar no peso-pesado. Tenho 39 anos, está acabando. Tenho chance de conquistar essa parada (terceiro cinturão no UFC). Se visse que não tinha chance e minha chance era no meio-pesado, ligava para o Hunter agora: ‘O Borrachinha quer lutar? Vamos lutar!’ Ele quer fazer a última luta? Põe ele comigo. Não quer assinar? Vou f*** a vida dele. Vai se f*** então”, disparou Poatan.