Borrachinha e Poatan vêm trocando farpas (Foto: Reprodução)
Em entrevista ao canal “Laerte Viana na Área – MMA”, Poatan afirmou que acredita que Borrachinha tenha citado seu nome justamente pela repercussão que o brasileiro costuma gerar. O atual peso-pesado do UFC também explicou que sua permanência no ranking dos meio-pesados faz parte de um acordo com a organização e destacou sua extensa trajetória no Ultimate. Além disso, Alex revelou que poderia aceitar um confronto com Paulo, caso não estivesse concentrado na tentativa de conquistar um terceiro título em uma categoria diferente.
“O Borrachinha é um pouco estranho. Agora voltou a falar que estou no ranking e ele não entende o porquê (…) Eu posso lutar na categoria dos meio-pesados. É um acordo que tenho com o UFC. Aí ele fala: ‘Ah, o cara tem uma luta só’. O que ele fez na organização? Não estou falando que sou bom e ele é ruim. O que o Borrachinha fez? Olha a quantidade de tempo que tenho, de lutas que tenho, o que conquistei, recordes. O cara sabe que se falar de mim, ele começa a aparecer. Quero muito lutar no peso-pesado. Tenho 39 anos, está acabando. Tenho chance de conquistar essa parada (terceiro cinturão no UFC). Se visse que não tinha chance e minha chance era no meio-pesado, ligava para o Hunter agora: ‘O Borrachinha quer lutar? Vamos lutar!’ Ele quer fazer a última luta? Põe ele comigo. Não quer assinar? Vou f*** a vida dele. Vai se f*** então”, disparou Poatan.
Borrachinha também aguarda definição
Enquanto a troca de provocações movimenta os bastidores, nenhum dos dois brasileiros possui compromisso oficialmente marcado pelo UFC neste momento. Entre os meio-pesados, Paulo Borrachinha vive um cenário de incerteza. O campeão Carlos Ulberg está afastado por conta de uma lesão ligamentar no joelho e a expectativa é de que retorne somente em 2027, o que abre espaço para a organização avaliar a criação de um cinturão interino.
Pela posição que ocupa e pelo momento atual de sua carreira, Borrachinha aparece como um dos nomes que podem entrar nessa disputa. O próprio lutador, entretanto, revelou recentemente que não recebeu indicações de que o Ultimate pretende colocá-lo imediatamente em uma disputa pelo título interino, deixando seu futuro na categoria indefinido.
Poatan, por sua vez, tem como principal objetivo a busca pelo terceiro cinturão no UFC. Depois de conquistar os títulos dos médios e dos meio-pesados, o brasileiro subiu aos pesados para tentar repetir o feito em uma terceira divisão. O plano sofreu um revés diante de Ciryl Gane no UFC Casa Branca, mas Alex continua determinado a retornar ao octógono, recuperar o caminho das vitórias e voltar a se aproximar de uma oportunidade pelo título.
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