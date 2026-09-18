Antônio Assef estará ao lado de Rogério Camões no GSC - (Foto: Divulgação)

Antônio Assef estará ao lado de Rogério Camões no GSC (Foto: Divulgação)

Publicado 18/09/2026 07:00

O Global Sports Conference (GSC) se prepara para transformar o conhecimento teórico em vivência prática. Marcado para o próximo fim de semana, nos dias 19 e 20 de setembro, no Hotel Windsor Guanabara, no Rio de Janeiro, o evento promoverá uma imersão completa para os apaixonados por artes marciais e alta performance.



Além dos painéis e grandes debates acadêmicos, as experiências compartilhadas também chegarão ao tatame. O renomado preparador físico Rogério Camões estará à frente de um workshop prático exclusivo, que contará com a participação especial do médico e atleta Antônio Assef, o "Dr. Porrada".