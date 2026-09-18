Antônio Assef estará ao lado de Rogério Camões no GSC (Foto: Divulgação)
Além dos painéis e grandes debates acadêmicos, as experiências compartilhadas também chegarão ao tatame. O renomado preparador físico Rogério Camões estará à frente de um workshop prático exclusivo, que contará com a participação especial do médico e atleta Antônio Assef, o "Dr. Porrada".
O encontro foi pensado estrategicamente para quem quer aprender, experimentar e enxergar o esporte sob novas perspectivas, reforçando a premissa de que viver o conhecimento também faz parte da formação de quem está no esporte. A expectativa para o congresso já havia sido antecipada por Assef durante o Ciclo do Conhecimento, evento preparatório que aqueceu o público para o GSC.
"Acredito que o Ciclo do Conhecimento foi só uma palinha do que vamos apresentar no Global Sports Conference. Serão dois dias que vamos poder abordar bastante assuntos sobre ciência, sobre prática, sobre medicina esportiva. Espero a presença forte do público para termos essa vivência na prática com muita gente braba", avaliou Antônio Assef.
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