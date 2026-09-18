Espaço é voltado a atletas profissionais, famílias, crianças e praticantes de artes marciais - (Foto: Divulgação)

Espaço é voltado a atletas profissionais, famílias, crianças e praticantes de artes marciais(Foto: Divulgação)

Publicado 18/09/2026 07:00 | Atualizado 18/09/2026 18:35

A CMSystem inaugurou uma nova academia no Ecoville, em Curitiba, com 2 mil metros quadrados e capacidade para receber até 300 alunos simultaneamente. Idealizado pelo ex-lutador e treinador Cristiano Marcello, o espaço reúne a estrutura destinada à preparação de atletas profissionais com aulas para crianças, mulheres, famílias e pessoas que procuram as artes marciais como atividade física, defesa pessoal ou hobby.



A nova sede conta com dois tatames, de 400 e 700 metros quadrados, ambientes climatizados, spa, sauna, sala de massagem, coworking e bistrô. O complexo também dispõe de estacionamento para mais de 300 veículos. Além do MMA, modalidade ligada à trajetória da equipe, a grade inclui jiu-jítsu, muay thai, boxe, submission e wrestling.



A proposta amplia o perfil de público atendido pela CMSystem, fundada por Cristiano em 2009 e conhecida pela atuação no MMA profissional. A academia pretende utilizar a experiência acumulada no treinamento de atletas de alto rendimento também nas atividades destinadas a quem não tem interesse em competir.



“Queremos oferecer um ambiente seguro, onde a família encontre ferramentas reais, seja a defesa pessoal para a mulher, o fortalecimento mental para uma criança ou a oportunidade de tirar os jovens do excesso de telas para colocá-los com os pés no chão”, afirma Cristiano Marcello.



Faixa-preta de jiu-jítsu formado pela família Gracie, Cristiano passou pela Chute Boxe e participou da preparação de lutadores como Wanderlei Silva, Anderson Silva e Maurício “Shogun” Rua. Como atleta, competiu no MECA, PRIDE FC e UFC, além de participar da edição americana do The Ultimate Fighter. Depois de encerrar a carreira dentro dos ringues e octógonos, concentrou a atuação na formação e preparação de lutadores.