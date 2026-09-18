Jon Jones e Makhachev voltaram a discutir em entrevistas e redes sociais - (Foto: Reprodução)

Jon Jones e Makhachev voltaram a discutir em entrevistas e redes sociais (Foto: Reprodução)

Publicado 18/09/2026 10:00

Uma discussão entre dois dos principais nomes da história recente do UFC movimentou as redes sociais. Islam Makhachev e Jon Jones trocaram provocações após o campeão dos meio-médios questionar a validade da sequência de vitórias construída pelo norte-americano ao longo da carreira. O debate começou depois de o russo comentar os casos de doping envolvendo o ex-campeão dos meio-pesados e dos pesados.



Durante entrevista ao canal "Ushatayka", Makhachev reconheceu o peso da trajetória de "Bones", mas argumentou que os episódios registrados em exames antidoping deveriam interferir na contagem de sua invencibilidade. Na avaliação do atual líder do ranking peso-por-peso do UFC, uma nova sequência deveria ter sido iniciada após uma das lutas em que o norte-americano apresentou resultado positivo.



“Não estou negando que Jon Jones seja um dos maiores atletas da história. Mas ele foi pego no doping duas vezes, e acho que é por isso que sua sequência não é considerada válida. Porque ele entrou em uma luta enquanto estava usando PEDs e venceu. É aí que uma nova contagem deveria ter começado”, opinou o atleta do Daguestão.

A manifestação de Makhachev provocou uma resposta imediata de Jon Jones. Em sua conta oficial no "X" (antigo Twitter), o ex-campeão rebateu a acusação e recorreu a informações divulgadas pela agência Antidoping dos Estados Unidos (USADA) para contestar a interpretação feita pelo russo. Na sequência, "Bones" também trouxe à tona a derrota por nocaute sofrida por Makhachev na carreira e fez referência a Daniel Cormier.“Vamos começar esta semana dissipando rumores que foram espalhados por pessoas que estão me perseguindo: 1. Se você acredita na USADA por encontrar um picograma no meu sistema, então você deve acreditar na USADA quando eles dizem: ‘Não foi considerado MELHORADOR DE DESEMPENHO nem INTENCIONAL’. Não dá para querer as duas coisas. 2. Da última vez que verifiquei, minha mão foi erguida toda vez que eu estava no octógono desde que qualquer um de vocês pode se lembrar. 3. Seu próprio treinador disse que eu tinha ‘um dom de Deus’. 4. Vamos não esquecer que você foi nocauteado, apagado, foi parar noite adentro. 5. ‘DC’, eu te chutei na cabeça. Continue dizendo que foram esteroides. O que quer que vocês precisem dizer a si mesmos para dormir melhor à noite, fiquem à vontade. Continuem correndo atrás, é solitário no topo. Islam, espero te ver aqui em cima um dia“, rebateu Jon Jones.Makhachev, porém, não encerrou a discussão após a resposta do norte-americano. O campeão dos meio-médios voltou ao "X" para reforçar seu posicionamento e afirmou que suas críticas não tinham como objetivo apagar os feitos alcançados por Jon Jones ao longo da carreira. Ainda assim, o russo voltou a questionar o histórico do rival fora do octógono."Jon, não estou tentando diminuir suas conquistas de forma alguma. Mas toda a sua vida parece estar ligada a quebrar as regras de um jeito ou de outro, e, de alguma forma, você nunca é o culpado“, disse Islam.A discussão acontece justamente em um momento no qual o futuro de Jon Jones voltou a despertar especulações entre os fãs de MMA. Aposentado desde 2025, o norte-americano segue vinculado ao programa de controle antidoping do UFC e foi submetido a três testes em 2026, fator que mantém aberta a possibilidade regulatória de um eventual retorno.O interesse em torno de uma possível volta aumentou depois que Tom Aspinall deixou vago o cinturão dos pesos-pesados. Com a divisão novamente sem campeão linear, surgiu entre fãs e analistas a hipótese de uma superluta envolvendo Jones e Alex Poatan pelo título. Até o momento, porém, não existe confirmação oficial de que "Bones" pretenda abandonar a aposentadoria.Enquanto as especulações continuam, Jon Jones tem dedicado parte de sua rotina ao trabalho como treinador do wrestler Gable Steveson. Assim, apesar da permanência no programa de testagem e dos rumores envolvendo uma possível volta ao octógono, o ex-campeão ainda não anunciou qualquer plano concreto para retomar sua carreira como lutador.