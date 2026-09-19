Romero "Jacaré" Cavalcanti será uma das presenças ilustres no Turris Invitational, evento que será realizado em novembro - (Foto: Reprodução)

Romero "Jacaré" Cavalcanti será uma das presenças ilustres no Turris Invitational, evento que será realizado em novembro(Foto: Reprodução)

Publicado 19/09/2026 08:00

Nascido no Rio de Janeiro em 1952, Romero "Jacaré" Cavalcanti iniciou sua jornada no Jiu-Jitsu aos 11 anos de idade e logo se tornou uma figura central no desenvolvimento do esporte no Brasil e no exterior. Conhecido mundialmente como "Jacaré" - um apelido inusitado que ganhou na juventude pelo hábito de usar camisas polo da marca Lacoste -, ele ajudou a moldar as fundações do que hoje é o Jiu-Jitsu moderno.

Aos 16 anos, o jovem carioca já frequentava as concorridas aulas da Escola Gracie, em Copacabana. Lá, ele dividiu a rotina de treinos e cresceu ao lado de figuras históricas como Carlos Gracie Jr., Rickson Gracie e a família Machado. Seu talento excepcional e dedicação integral o levaram a ser um dos seis únicos homens promovidos à sonhada faixa-preta pelo lendário Rolls Gracie, pouco antes do falecimento precoce do professor em 1982.

Após competir ativamente nos tatames entre 1972 e 1985, Romero Jacaré decidiu investir no ensino e abriu sua primeira academia em Ipanema, na Zona Sul do Rio. Com uma visão voltada para a expansão internacional da modalidade, ele tomou a decisão de se mudar com a família para os Estados Unidos em 1995. Estabeleceu-se inicialmente em Miami e, no ano seguinte, migrou para Atlanta, onde vive e ministra seminários e aulas até hoje.

Além de ser o grande fundador da Alliance, uma das equipes mais vitoriosas de todos os tempos, Romero Jacaré foi o responsável por revelar e treinar uma constelação de astros que dominaram o esporte nas últimas décadas, como Fábio Gurgel, Marcelo Garcia e Rubens Charles Maciel. Sua excelência técnica ultrapassou as barreiras do esporte e influenciou até mesmo o treinamento militar americano, colaborando para o programa de defesa pessoal do Exército dos EUA por intermédio de seu aluno Matt Larsen.

Atualmente ostentando a cobiçada faixa-coral 8º grau e imortalizado no Hall da Fama do esporte, o mestre segue sendo uma referência absoluta. Os fãs cariocas que acompanham essa trajetória de sucesso terão a oportunidade de ver a lenda de perto em breve: Romero Jacaré estará de volta à sua cidade natal no dia 14 de novembro, marcando presença para prestigiar os combates do evento Turris Invitational, na Upper Arena.