Romero "Jacaré" Cavalcanti será uma das presenças ilustres no Turris Invitational, evento que será realizado em novembro(Foto: Reprodução)
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