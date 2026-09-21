Expectativa é por mais uma grande edição da Copa Rio Internacional de Judô (Foto: Divulgação)
Tradicional no calendário da modalidade, a Copa Rio levará ao mesmo tatame atletas de diferentes idades ao longo dos três dias de competição. A programação também contará ainda com a participação de projetos socioesportivos, reforçando o compromisso do evento com a democratização do acesso ao esporte e com a inclusão por meio do judô.
A edição de 2026 tem patrocínio da Light por meio da Lei de Incentivo ao Esporte. A realização é do Instituto Opus Vitae, em parceria com a Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro (FJERJ), com chancela da Confederação Brasileira de Judô (CBJ).
“Apoiar a Copa Rio Internacional de Judô, que reúne atletas do Brasil e do exterior em um único tatame, é uma forma de incentivar o esporte como caminho de disciplina e superação para crianças e jovens. Para nós, projetos como esse reforçam o propósito de gerar impacto positivo nos territórios onde atuamos”, afirma o diretor adjunto de Relações Institucionais da Light, Daniel Mendonça.
Entusiasta do esporte e com ligação próxima às artes marciais, o deputado estadual e ex-secretário de Estado de Esporte e Lazer do Rio de Janeiro, Rafael Picciani, destaca a importância de competições que aproximam atletas, projetos sociais e público.
“O esporte precisa ser tratado como política de Estado, porque chega a diferentes gerações e tem um papel importante na educação e na inclusão. Sei o quanto modalidades como o judô podem contribuir para a formação de crianças e jovens. A Copa Rio reúne atletas de vários lugares e mostra também como o incentivo público, aliado à iniciativa privada, pode ajudar a criar condições para que esses projetos e competições aconteçam”, afirmou Rafael Picciani.
Serviço:
Copa Rio Internacional de Judô 2026
Local: Anfiteatro do Riocentro
Endereço: Avenida Salvador Allende, 6555 – Barra Olímpica, Rio de Janeiro – RJ, CEP 22783-127
Mais informações: @judoriofjerj
Entrada: Gratuita
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