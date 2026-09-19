Aos 28 anos, Akbar Abdullaev chega ao UFC invicto(Foto: ONE Championship)
O presidente do UFC não escondeu a empolgação com o prospecto durante o momento em que anunciou sua contratação. Ao avaliar a trajetória de Abdullaev no programa, Dana White foi além de simplesmente confirmar a entrada do atleta no elenco do Ultimate e fez uma afirmação bastante expressiva sobre o potencial apresentado pelo quirguistanês.
“Vou me arriscar aqui e dizer que você é possivelmente o maior talento que já passou por este programa em 10 anos”, exaltou Dana White.
Cartel perfeito chama atenção
Aos 28 anos, Akbar Abdullaev já chega ao UFC com um histórico profissional sem derrotas. O quirguistanês iniciou sua trajetória no MMA em 2020 e, desde então, construiu uma campanha impecável antes de garantir seu contrato com a organização em 2026.
O retrospecto de “Bakal” impressiona não apenas pela invencibilidade, mas também pela maneira como suas vitórias foram construídas. São 14 triunfos em 14 combates, com 13 nocautes e uma finalização. Ou seja, o lutador jamais precisou dos cartões dos juízes para definir um combate em sua carreira profissional.
A atuação diante de Ednilson Cai-Cai reforçou justamente essa característica. Com o nocaute relâmpago no Contender Series, Abdullaev encerrou sua passagem pelo programa com uma performance capaz de despertar expectativas ainda maiores sobre seu futuro no UFC.
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