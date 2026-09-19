Aos 28 anos, Akbar Abdullaev chega ao UFC invicto - (Foto: ONE Championship)

Aos 28 anos, Akbar Abdullaev chega ao UFC invicto(Foto: ONE Championship)

Publicado 19/09/2026 12:00

Akbar Abdullaev precisou de menos de 20 segundos para transformar sua participação no Contender Series em um dos momentos de maior destaque da décima temporada do programa. Na última terça-feira (15), o lutador do Quirguistão enfrentou o brasileiro Ednilson Cai-Cai e encerrou o combate com um nocaute em apenas 19 segundos, desempenho que impressionou diretamente Dana White.



O presidente do UFC não escondeu a empolgação com o prospecto durante o momento em que anunciou sua contratação. Ao avaliar a trajetória de Abdullaev no programa, Dana White foi além de simplesmente confirmar a entrada do atleta no elenco do Ultimate e fez uma afirmação bastante expressiva sobre o potencial apresentado pelo quirguistanês.



“Vou me arriscar aqui e dizer que você é possivelmente o maior talento que já passou por este programa em 10 anos”, exaltou Dana White.