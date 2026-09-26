Dak Prescott é o destaque do Dallas Cowboys - Stacy Revere / AFP

Dak Prescott é o destaque do Dallas CowboysStacy Revere / AFP

Publicado 26/09/2026 07:00

Após 12 anos desde a sua última partida internacional na temporada regular da NFL , o Dallas Cowboys volta a cruzar as fronteiras dos Estados Unidos. Dono de cinco títulos do Super Bowl, a franquia enfrenta o Baltimore Ravens, neste domingo (27), às 17h25 (de Brasília), no Maracanã, no primeiro jogo da história da liga de futebol americano no Rio de Janeiro.

A última vez que Dallas disputou uma partida de temporada regular fora dos Estados Unidos foi em 9 de novembro de 2014. Na ocasião, os Cowboys viajaram até Londres para enfrentar o Jacksonville Jaguars no Estádio de Wembley e venceram por 31 a 17. Aquela havia sido a primeira partida de temporada regular internacional da história da franquia.

Desde então, o Cowboys passou mais de uma década sem disputar uma partida oficial fora do país. A franquia chegou a participar de diversos jogos internacionais na pré-temporada ao longo de sua história, incluindo compromissos em cidades como Tóquio, Toronto, Cidade do México e Monterrey. Mas, depois da viagem a Londres, o time não voltou a jogar uma partida de temporada regular no exterior.

A partida ainda marca a primeira vez que os Cowboys jogam no Brasil. Antes da chegada ao Rio, a NFL já havia realizado dois jogos de temporada regular no país, ambos em São Paulo, em 2024 e 2025. Para Dallas, portanto, a viagem representa uma dupla estreia: a franquia pisa pela primeira vez em território brasileiro e volta a disputar uma partida internacional de temporada regular depois de 12 anos.

No Maracanã, Dallas reencontrará justamente um adversário que já conhece bem. Cowboys e Ravens se enfrentaram pela última vez em 2024, quando Baltimore venceu por 28 a 25. O confronto de 2026 será apenas o segundo encontro entre as equipes desde então e colocará novamente frente a frente Dak Prescott e Lamar Jackson, dois dos principais quarterbacks da liga.