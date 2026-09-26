Novo técnico do Botafogo, Tite estuda alterações na equipe titular - Vitor Silva / Botafogo

Novo técnico do Botafogo, Tite estuda alterações na equipe titularVitor Silva / Botafogo

Publicado 26/09/2026 19:50

O argentino se destacou pelo Estudiantes atuando desta maneira, porém, vem sendo escalado no Botafogo ocupando a função pelo lado direito. Tite confia que Medina poderá desenvolver melhor o seu futebol mudando de lado.

Neste período, o técnico não está podendo contar com o volante Danilo, de 25 anos, que está defendendo a seleção brasileira. Além dele, o volante Huguinho e o atacante Lucas Emanuel estão servindo a Seleção de base. O zagueiro Ferraresi está prestando serviços à seleção venezuelana.

O período de treinos também tem servido para que alguns jogadores melhorem o seu condicionamento físico. Os atacante Matheus Martins e Tiquinho Soares são exemplos. Os dois estão em um ritmo diferente do restante do grupo por estarem abaixo dos outros atletas.

Tite, que assinou até dezembro de 2028, fez sua estreia para o Botafogo no último dia 19 em derrota por 2 a 0 para o Mirassol no Brasileiro. O técnico estava sem trabalhar desde que deixou o Cruzeiro em março deste ano. O treinador teve uma passagem decepcionante e precoce pela Raposa, sendo demitido depois de quatro meses. Apesar disso, foi campeão mineiro pela clube celeste.

Antes disso, Tite ficou o ano de 2025 todo sem trabalhar. Ele dirigiu o Flamengo por 11 meses entre outubro de 2023 e setembro do ano seguinte. Campeão do Carioca, o gaúcho foi demitido durante a campanha vitoriosa do Rubro-Negro na Copa do Brasil, dando lugar a Filipe Luís.

O grande momento da carreira de Tite aconteceu nas temporadas de 2011 e 2012, quando comandando o Corinthians, ele conquistou o Brasileiro, a Libertadores e o Mundial de Clubes. Depois, o técnico voltou ao Timão em 2015, sendo campeão nacional novamente. O trabalho no clube paulista fez Tite chegar à seleção brasileira.

O técnico dirigiu a equipe pentacampeã nas Copas de 2018 e 2022. Apesar de um excelente retrospecto nas Eliminatórias, Tite só conseguiu um título: a Copa América de 2019. Nos Mundiais, o ele levou a Seleção para as quartas de finais, em duas oportunidades, sendo eliminado por Bélgica e Croácia.

Com a paralisação devido aos jogos da seleção brasileira, o Botafogo só voltará a entrar em campo no próximo dia 7. O adversário será o Vasco no Campeonato Brasileiro, no Nilton Santos.