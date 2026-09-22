Lamar Jackson e Dak Prescott se reencontram em jogo no Maracanã - Sam Hodde / AFP

Lamar Jackson e Dak Prescott se reencontram em jogo no MaracanãSam Hodde / AFP

Publicado 22/09/2026 13:35 | Atualizado 22/09/2026 13:49

NFL chegou no Rio de Janeiro. O primeiro jogo da história da liga de futebol americano na cidade terá dois dos principais quarterbacks da liga como protagonistas. No dia 27 de setembro, Lamar Jackson, do Baltimore Ravens, e Dak Prescott, do Dallas Cowboys, vão ficar frente a frente no Maracanã, em um reencontro que acontece dois anos depois do único duelo entre os dois até hoje.

Em 2024, Ravens e Cowboys se enfrentaram pela última vez, em Baltimore. O time da casa venceu por 28 a 25, com uma atuação de destaque de Derrick Henry, que correu para 151 jardas e marcou dois touchdowns. Na ocasião, Lamar Jackson comandou o ataque, enquanto Dak Prescott liderou Dallas em partida decidida apenas nos minutos finais. Agora, eles voltam a se encontrar, mas em um cenário diferente.

Jackson x Prescott: dois estilos distintos frente a frente

O reencontro entre Lamar Jackson e Dak Prescott promete ser especial. Pela primeira vez na história, o Maracanã será o palco de uma partida de futebol americano. O confronto individual ganha uma dimensão maior porque os dois quarterbacks possuem estilos distintos e colocarão isso à prova diante do público brasileiro no maior estádio de futebol do mundo.

Lamar Jackson representa um estilo de quarterback muito associado à mobilidade. Além da capacidade de lançar, ele é uma ameaça constante correndo com a bola e transformando jogadas quebradas em grandes ganhos. Dak Prescott, por sua vez, é um quarterback mais tradicional no sentido de priorizar o jogo aéreo, mas também possui mobilidade suficiente para participar do jogo terrestre.

Duas vezes eleito o MVP da temporada regular da NFL, Lamar Jackson é uma ameaça para as defesas tanto pelo jogo aéreo quanto carregando a bola, obrigando os adversários a lidar com diferentes possibilidades a cada jogada. Sua capacidade de escapar da pressão e produzir jardas no jogo terrestre ajudou transformou em uma das principais referências da posição na liga, tanto que já fez 36 touchdowns em corrida.

Dak Prescott, por outro lado, se destaca principalmente através do jogo aéreo. O quarterback dos Cowboys combina força no braço, experiência e capacidade de leitura de jogo para comandar o ataque de Dallas. Além disso, ele também poder contribuir pelo chão quando encontra espaço. Na carreira, soma 280 touchdowns, sendo 249 em passes e 31 anotados em corridas.

Os números da carreira mostram bem como os dois estilos são distintos. Prescott tem uma produção maior no jogo aéreo com 36.443 jardas em passes, enquanto Jackson tem 23.167 jardas em passes. Por outro lado, o quarterback do Baltimore Ravens leva vantagem no jogo terrestre, com 6.596 jardas corridas, enquanto o astro dos Cowboys tem 2.155 jardas corridas.

Dupla brilha no início da temporada

Protagonistas do jogo no Rio de Janeiro, a dupla chega em grande fase para o reencontro no Maracanã. Nos dois primeiros jogos da temporada 2026/27, Lamar Jackson completou 38 dos 56 passes, para 559 jardas, dois touchdowns e uma interceptação, com rating de 104,7. No jogo terrestre, ainda acumulou 74 jardas em 11 carregadas e marcou um touchdown.

Já Dak Prescott, por sua vez, começou a temporada num ritmo ainda mais forte. O quarterback do Dallas Cowboys completou 48 de 65 passes, para 454 jardas, seis touchdowns e uma interceptação, alcançando rating de 117,1. Na vitória sobre o Washington Commanders, ele deu o seu 249º passe para touchdown na carreira, ultrapassou Tony Romo e se tornou o líder da história dos Cowboys no fundamento.