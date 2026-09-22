Momento em que carrinho compactador de grama atropela Andros Townsend, durante intervalo de jogo - Reprodução de vídeo

Momento em que carrinho compactador de grama atropela Andros Townsend, durante intervalo de jogoReprodução de vídeo

Publicado 22/09/2026 12:44

atacante Andros Townsend vivenciou um momento surreal e que por pouco não trouxe complicações sérias. O ex-jogador da durante o intervalo da partida entre sua equipe, Prachuap, contra o Pattani, pelo Campeonato Tailandês.

vivenciou um momento surreal e que por pouco não trouxe complicações sérias. O ex-jogador da Premier League , com passagem por Tottenham, Newcastle e Everton, foi atropelado por um carrinho compactador de grama,

Crazy Scenes as Andros Townsend gets ran over by a Roller!



Luckily he wasn’t badly hurt afterwards, could’ve ended soo much worse



Welcome to the Thai League pic.twitter.com/EGI2jGfK6r — Josh (@ayooo2772) September 19, 2026

O inglês de 35 anos fazia o aquecimento junto aos companheiros que estavam na reserva quando um funcionário do clube adversário entrou no gramado com o equipamento. O problema é que estava muito próximo dos jogadores e Townsend não percebeu e entrou na direção ao tentar dominar a bola.



A cena bizarra gerou grande preocupação entre companheiros e torcedores porque o rolo compressor da frente passou por cima da perna esquerda do atacante. O funcionário conseguiu parar o carrinho, que já estava na cintura de Townsend.



O jogador, que apesar do susto não se feriu, admitiu que no momento pensou que sua carreira tinha acabado. Afinal, o acidente aconteceu justamente na perna onde passou por duas cirurgias.



"Eu estava pensando que tinha acabado. Era no meu tornozelo, que já fiz uma operação. Estava no meu joelho esquerdo, que já fiz uma operação. Pensei: 'ou meu tornozelo esquerdo vai quebrar ou meu joelho esquerdo vai quebrar'. Achei que já era. Tive muita sorte de conseguir sair mancando e me recuperar em poucos minutos", disse.



O atropelamento do jogador aconteceu no sábado (19) e o vídeo viralizou nos últimos dias. Segundo o atacante inglês, até mesmo os filhos acharam que era uma montagem feita por inteligência artificial, diante da cena surreal.



"Toda vez que vejo, fico encolhido, incrédulo. Quando enviei para meus filhos, eles acharam que era IA. Tive que explicar para eles por 10 minutos que era real. É horrível olhar para trás e ver o que poderia ter sido, felizmente tive sorte. Consegui cair no chão na hora certa, então não quebrou nada", completou Townsend.



Mesmo mancando num primeiro momento, o jogador se recuperou e ainda entrou ainda no fim do jogo, na vitória fora de casa do Prachuap por 3 a 0.



Quem é Andros Townsend



Revelado pelo Tottenham, o atacante não conseguiu se firmar no clube e passou por nove empréstimos entre 2009 e 2013. Depois, ficou no clube até 2016, quando foi para o Newcastle.



Na sequência, Townsend defendeu Everton e Luton Town antes de deixar o Reino Unido, em 2024. No exterior, defendeu o Antalyaspor, da Turquia, e o Kanchanaburi, da Tailândia, antes de chegar em 2026 no Prachuap.