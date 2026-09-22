Dallas Cowboys e Baltimore Ravens se enfrentam no Maracanã - Divulgação / Prefeitura

Dallas Cowboys e Baltimore Ravens se enfrentam no MaracanãDivulgação / Prefeitura

Publicado 22/09/2026 11:53 | Atualizado 22/09/2026 13:21

O Rio de Janeiro irá receber no próximo domingo (27) o seu primeiro evento da NFL em sua história. Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, equipes da liga de futebol americano, vão se enfrentar no Maracanã , às 17h25 (de Brasília). No começo desta semana, a prefeitura do Rio e a NFL apresentaram o planejamento operacional para o megaevento internacional. Além disso, a cidade irá receber diversos eventos de aquecimento para o grande duelo.

No domingo (27), a abertura dos portões do estádio está prevista para 13h25. A força-tarefa contará com cerca de 900 agentes de oito secretarias e órgãos municipais, atuando nos serviços de trânsito, transportes, saúde, limpeza e ordem urbana, e quase 600 policiais militares, civis e bombeiros.

"A NFL vai trazer um ganho imenso para a cidade do Rio em termos de audiência, de turistas e de pessoas que vão visitar a cidade. A cidade tem retorno em forma de mídia, de publicidade, de pessoas falando bem da nossa cidade, visitando e consumindo serviços, como hotelaria e restaurantes, beneficiando, especialmente, os cariocas que trabalham nas cadeias de produção de eventos", afirmou o prefeito Eduardo Cavaliere, em coletiva realizada no COR-Rio.

O secretário estadual de Segurança Pública, Victor Santos, também compareceu a cerimônia, e reforçou o tamanho do evento, que o Rio irá receber neste fim de semana. Ele também abordou o papel importante da sua pasta para a garantia das melhores condições para o jogo.

"Temos um trabalho no receptivo, no aeroporto, no transporte, na escolta das delegações até os hotéis, no entorno dos hotéis e no deslocamento dessas equipes para o Maracanã, além dos locais de ativações, que acabam aglomerando muita gente. Teremos policiais dedicados a esse trabalho e todos os batalhões especializados envolvidos para garantir o sucesso e que as pessoas consigam chegar, transitar, assistir ao evento e voltar para suas casas com segurança", disse.



A National Football League (NFL) anunciou um compromisso de cinco anos para realizar pelo menos três jogos da temporada regular do campeonato de futebol americano na cidade do Rio de Janeiro, durante a vigência do contrato, a partir de 2026. A NFL prioriza a expansão global e leva seus jogos internacionais para novas cidades ao redor do mundo. Com mais de 36 milhões de fãs da NFL no Brasil, a liga retornará ao país na próxima temporada tendo como palco o tradicional estádio do Maracanã. O evento também terá apresentações dos artistas Ricky Martin e Pedro Sampaio no show do intervalo.

Durante a semana de aquecimento para o evento, o Rio de Janeiro terá eventos para os fãs da NFL ficarem no clima da partida que irá acontecer neste domingo (27).

Confira os eventos da semana

Praia de Botafogo – Bola gigante da NFL

Estrutura inflável gigante para fotos, com o Pão de Açúcar ao fundo.

Segunda (21) a quarta-feira (23) – das 8h às 22h.



Shopping Leblon – Super Bowl Gallery

O espaço terá o Troféu Vince Lombardi, os 60 anéis do Super Bowl, um bar temático de Jack Daniel’s e outros itens históricos da NFL.

Segunda (21) a sábado (26) – das 10h às 22h.



Lagoa Rodrigo de Freitas – Balão de capacete gigante da NFL

Atração para visitação e fotos.

Quinta (24) a sábado (26) – das 15h às 20h.



Praia de Copacabana, em frente ao JW Marriott – Escultura gigante da camisa da NFL

Estrutura temática disponível para visitação e fotos.

Sexta (25) e sábado (26) – das 9h às 18h.



Leme, Copacabana, Ipanema, Leblon, São Conrado e Barra – Faixas aéreas do evento NFL Rio Game Aviões com faixas do evento NFL Rio Game sobrevoarão a orla carioca.

Sexta (25) a domingo (27) – das 11h às 14h.



Parque Garota de Ipanema – NFL Rio Run



Programação com caminhada familiar de 2,5 km e corrida de 5 km, além de ativações dos times, mascotes, cheerleaders e outras experiências da NFL.

Sábado (26) – das 6h às 10h.



Shopping Leblon, Pão de Açúcar, e aeroportos Santos Dumont e Galeão – NFL Shops



Produtos oficiais estarão disponíveis nas NFL Shops espalhadas pelo Rio e por São Paulo, com itens dos times, da coleção oficial do jogo e da NFL Brasil.