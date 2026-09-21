Jogadoras da Aeva levantam o troféu do NFL Flag National Tournament Sub-15 - Divulgação

Jogadoras da Aeva levantam o troféu do NFL Flag National Tournament Sub-15Divulgação

Publicado 21/09/2026 12:10 | Atualizado 21/09/2026 12:20

National Football League deu início à semana do Rio Game 2026 neste domingo, dia 20, com o NFL Flag National Tournament Sub-15 Feminino, sediado na Escola Naval, no Rio de Janeiro. O torneio reuniu 16 equipes de todo o Brasil, destacando o crescimento contínuo do flag football e do programa NFL Flag no país. A Aeva Manaus se sagrou campeã após vencer o 4 Fun, por 13 a 12, numa final emocionante decidida no último segundo, e vai representar o Brasil no Campeonato Intercontinental NFL Flag, no México, em novembro.

"Conquistar o bicampeonato é um desafio muito grande. Mérito todo das meninas. Então, vamos pro México, vamos fazer história, pois nossos amigos mexicanos estão nos esperando. Eu pensei que a semifinal foi difícil, mas a final foi histórica.", disse um dos técnicos da Aeva, Junior Manaus. "'É uma sensação incrível, algo que não dá pra explicar. A gente acaba se emocionando muito, porque o último touchdown sendo meu, eu falei: 'nossa, que incrível'", explicou a MVP do competição, Rebeca Alves.

O flag football fará sua estreia olímpica nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, marcando um importante momento para o crescimento global da modalidade. Liderado pela Federação Internacional de Futebol Americano (IFAF) e apoiado pela NFL, o flag football é um formato rápido e sem contato, praticado por cerca de 20 milhões de pessoas em mais de 100 países ao redor do mundo.

No Brasil, o programa NFL Flag amplia a prática no país desde 2024, impactando mais de 11 mil crianças por meio de atividades em 200 escolas públicas e particulares de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. A iniciativa também já capacitou 450 professores no Brasil, reforçando o papel do flag football como um caminho inclusivo e acessível para o esporte, ao mesmo tempo que promove respeito, integridade, resiliência, comprometimento, esportividade e coletividade.



"O flag football continua sendo uma das formas mais empolgantes de nos conectarmos com a próxima geração de fãs e atletas da NFL no Brasil", disse General Manager da NFL no Brasil, Luis Martinez. "A segunda edição deste torneio reflete o incrível momento da modalidade em todo o país, e estamos muito orgulhosos e muito animados em ver a Aeva Manaus representar o Brasil no cenário internacional em novembro."



A NFL realizará seu primeiro jogo de temporada regular no Rio de Janeiro no domingo, 27 de setembro, quando o Dallas Cowboys enfrenta o Baltimore Ravens no Estádio do Maracanã, às 17h25 (horário de Brasília), pela semana 3 da temporada regular. O jogo contará com apresentações de Péricles, que interpretará o Hino Nacional Brasileiro; Kandace Lindsey, que cantará o Hino Nacional Norte-Americano; e Pedro Sampaio e Ricky Martin, que farão o show do intervalo (Halftime Show).

